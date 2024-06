Mulheres têm vez e voz no município de Nossa Senhora de Lourdes

“Nasci e me criei aqui no município. Essa roda de mulheres permitiu que nós pudéssemos dizer o que gostaríamos para o nosso município. Para mim, essa é uma reunião que deve continuar”, foi assim que a dona de casa Lidja Silva expressou seu sentimento. Ela e um grupo de mulheres de Nossa Senhora de Lourdes organizaram um bate papo com os pré-candidatos a prefeito Fábio Andrade (PSD) e a vice Nozo (PSB), na noite da terça (25), na Chácara Zé Erílio.

A reunião contou com mulheres de diversas comunidades, a exemplo de Viviane Santos, que saiu do povoado Escurial até a cidade. “Emitimos as nossas opiniões para contribuir com nossa cidade. Isso nunca teve aqui, e tudo tem que ser discutido com o povo, e aqui as mulheres estão podendo falar”, detalhou a senhora Viviane.

“A noite de terça foi especial! Eu e o meu pré-candidato a vice, Nozo, fomos convidados para essa roda de conversas. Debatemos sobre diversos assuntos, ouvindo e nos posicionando sobre melhorias para o nosso município. Conosco, as mulheres lourdenses têm vez e voz, e terão a participação cada vez mais fortalecida”, destacou o pré-candidato Fábio Andrade..

Para a dona de casa Michele Costa a reunião foi muito proveitosa, ela detacou que “é isso que a nossa população quer. O bom é que não é existem outras pessoas no meio, é ele mesmo conosco, nos ouvindo. Assim ele saberá quem está trabalhando, onde estão os problemas”.

Vilma Santos, moradora do Carro Quebrado, não imaginava a quantidade de pessoas. “As mulheres estão com todo poder, tem valor. Se eu não viesse para cá e ficasse sabendo o que houve aqui, acho que eu adoeceria”, disse. Já a funcionária pública Rosineide Alves de Oliveira Costa, moradora do povoado Barro Vermelho, afirmou que “Fábio foi um gestor exemplar nos oito anos em que foi prefeito. E esse é um momento importante, a mulher ter direito a voz e igual aos homens, isso me deixou muito feliz”.

Fonte e foto assessoria