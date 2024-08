Município de Barra dos Coqueiros define horário eleitoral gratuito

Na sexta-feira (23), será a vez de Aracaju

Nesta terça-feira (19), o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) realizou areunião com os representantes de agremiações partidárias e com profissionais de imprensa do município de Barra dos Coqueiros para elaborar o Plano de Mídia das Eleições 2024.

A chefe de cartório da 2ª Zona Eleitoral, Luciana Tavares, iniciou agradecendo a todos pela presença e passou a palavra a juíza eleitoral Laís Mendonça Câmara Alves. A magistrada desejou boas-vindas às(aos) representantes. Em sequência, o promotor Jarbas Adelino Santos Júnior desejou aos participantes uma reunião proveitosa e instrutiva.

O objetivo é garantir a transparência em relação à propaganda relacionada às eleições. Na ocasião, ficou definida a ordem de veiculação correspondente à propaganda eleitoral e a distribuição do tempo referente aos programas eleitorais.

Em Aracaju, a reunião acontecerá na próxima sexta-feira (23), às 9h, no Plenário do TRE-SE. Deverão comparecer os profissionais de imprensa, osrepresentantes legais das emissoras(de rádio e de televisão)edas agremiações partidárias.

Inicia-se a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV no dia 30 de agosto e termina em 3 de outubro (primeiro turno). Em caso de haver segundo turno, a propaganda poderá ser transmitida de 7 a 26 de outubro.

Fonte e foto TRE-SE