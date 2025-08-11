MUNICÍPIO DE LAGARTO GARANTE MAIS DE R$ 81 MILHÕES EM INVESTIMENTOS DO “MINHA CASA MINHA VIDA”

Lagarto deu um passo histórico, nesta segunda-feira, 11, ao garantir mais de R$ 81 milhões em investimentos para a construção de 528 unidades habitacionais, pelo ‘Minha Casa, Minha Vida’. O contrato, que formaliza a adesão do município ao programa, foi assinado pelo prefeito Sérgio Reis, durante o evento que celebrou os 16 anos de criação do projeto de habitação social, realizado em Aracaju, com a presença do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, do governador Fábio Mitidieri, da vice-prefeita de Lagarto, Suely Menezes, prefeitos e autoridades de todo o estado. Das cinco cidades sergipanas contempladas, Lagarto foi a que conquistou o maior aporte no estado. Do montante total, R$ 2,5 milhões serão oriundos de contrapartida da Prefeitura.

O investimento destinado para Lagarto abrange quatro empreendimentos habitacionais: as etapas I, II e III do Cidade Nova, totalizando 480 unidades, e o Nova Vida Lagarto, com 48 unidades. A execução das obras não só proporcionará uma melhora significativa na qualidade de vida das famílias beneficiadas, como também gerará uma quantidade expressiva de empregos diretos e indiretos no município.

“Hoje é um dia de muita alegria para Lagarto. Ao assinarmos esse contrato com o governo federal, estamos dando um grande passo para a realização do sonho da casa própria para centenas de famílias lagartenses. Serão mais de 80 milhões de reais destinados à construção de moradias populares, a partir de um programa que, há 16 anos, vem transformando a vida de milhares de brasileiros, especialmente daqueles que vivem de aluguel e almejam ter algo seu. Para nós, essa conquista é a concretização de um sonho coletivo, que vai garantir mais dignidade e qualidade de vida para a população, além de impulsionar o desenvolvimento de Lagarto com a geração de emprego e renda durante o período de obras. Estamos dando um passo importante para construir uma Lagarto mais justa e com mais oportunidades para todos”, destacou o prefeito.

O programa ‘Minha Casa, Minha Vida’ completou 16 anos em 2025 e tem sido um instrumento fundamental para a inclusão social e o acesso à moradia digna em todo o país. Em sua participação na solenidade, o ministro Márcio Macêdo reiterou a importância do programa para a transformação social e relembrou os desafios enfrentados pelo projeto no governo anterior ao do presidente Lula, com interrupções e suspensão de financiamentos que prejudicaram os brasileiros.

“Fiz questão de estar aqui porque acredito que o ‘Minha Casa, Minha Vida’ é uma política de estado fundamental para transformar a vida das pessoas. Recentemente, assinamos 388 contratos populares para entidades da sociedade civil e visitei a terceira fase da Prainha, um projeto histórico que já envolveu três governos e que, agora, está avançando para retirar famílias das palafitas, oferecendo casas decentes e regularização fundiária. Tivemos um período difícil, com suspensão dos investimentos e perseguições políticas, mas hoje comemoramos a retomada, com investimentos fortes para obras que estão impactando positivamente a vida das pessoas”, ressaltou.

Da mesma forma, o governador Fábio Mitidieri reforçou o papel da parceria entre os governos federal, estadual e municipal e a relevância das políticas habitacionais para o desenvolvimento do estado. “Quero agradecer por esta somação de esforços, na pessoa do presidente Lula e do ministro Márcio, para os investimentos em Sergipe. Esperamos continuar avançando, proporcionando dignidade e oportunidades para o nosso povo, por meio de programas como o ‘Minha Casa, Minha Vida’. Estamos trabalhando para reduzir o déficit habitacional e para fortalecer as políticas públicas em nossos municípios”, afirmou o governador.

Secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, a primeira-dama Érica Mitidieri também enfatizou que iniciativas como o ‘Minha Casa, Minha Vida’ são fundamentais para garantir que milhares de famílias possam viver com mais segurança, estabilidade e qualidade de vida. “Programas de habitação social são instrumentos essenciais para reduzir desigualdades e promover o desenvolvimento sustentável das comunidades, integrando infraestrutura, regularização fundiária e políticas de assistência social, especialmente para as famílias em situação de vulnerabilidade. Em Sergipe, as políticas de habitação caminham junto com a assistência social e isso tem feito a diferença para a população”, pontuou.

Programação

Com o tema “Caminhos para os municípios reduzirem o déficit habitacional”, o evento reuniu prefeitos, instituições públicas, empresas do setor privado e organizações da sociedade civil, com o objetivo de fomentar o diálogo e a cooperação para ampliar o acesso à moradia digna. Na ocasião, o Governo do Estado de Sergipe atuou como articulador e facilitador, promovendo o alinhamento entre União e municípios, otimizando recursos e fortalecendo a capacidade técnica local. A programação contou com painéis técnicos e debates sobre os desafios e avanços do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’ em Sergipe, além da apresentação de boas práticas de outros estados.

Foto: Augusto Oliveira

Fonte: Ascom do prefeito Sérgio Reis