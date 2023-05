Município de Laranjeiras passará por correição eleitoral

Laranjeiras, município sergipano, possui uma população projetada em 24.003 habitantes de acordo com o censo demográfico de 2022. O Partido (PP) de Laranjeiras/SE peticionou, junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TSE), uma ação de correição do eleitorado do município para investigar possível incompatibilidade entre o número de eleitores registrados, que é de 22.164, e o número de habitantes. O objetivo dessa ação é esclarecer e corrigir essa discrepância eleitoral.

Com base no Art. 102. da Resolução nº 23.659/2021 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) quando o eleitorado for superior ao dobro da população entre dez e quinze anos, somada à de idade superior a setenta anos do território daquele município e o eleitorado for superior a 65% ou igual 80% da população projetada para aquele ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), deve ser efetivada uma correição do eleitorado. No caso de Laranjeiras, o eleitorado equivale a 92,33% da população.

A discrepância entre os dados da população e do eleitorado levanta questões sobre a precisão das informações e possíveis irregularidades no registro eleitoral. O PP, como partido político atento às questões democráticas e ao cumprimento das regras eleitorais, considera necessário investigar a situação para garantir a transparência e a legitimidade do futuro processo eleitoral. Além disso, o partido solicita a intervenção do Ministério Público Eleitoral (MPE).

De acordo com a presidente do Partido Progressista de Laranjeiras, Mônica Sobral, a representação movida pelo partido tem como objetivo adequar a relação existente entre a população e o eleitorado a fim de restabelecer a legitimidade do pleito eleitoral.

A iniciativa do PP tem recebido apoio dos moradores e grupos da sociedade civil que também expressam preocupação com a discrepância nos números.

À medida que a situação se desenvolve, a expectativa é que a verdadeira proporção do eleitorado em relação à população de Laranjeiras seja determinada, restaurando a confiança no processo democrático e assegurando que as eleições futuras sejam realizadas de acordo com as diretrizes estabelecidas.

