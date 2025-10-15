Município de Maruim recebe 59ª edição do ‘Sergipe é aqui’ nesta sexta-feira

A cidade de Maruim, conhecida culturalmente pela Rala-Rala, grupo de quadrilha que faz parte da tradição junina da região, nesta sexta-feira, 17, receberá a 59ª edição do ‘Sergipe é aqui’, programa itinerante coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc) que oferta um leque de serviços, atendimentos e que leva, junto à administração estadual, mais investimentos e desenvolvimento para os sergipanos.

Ao todo, são mais de 160 serviços ofertados, como CNI; renegociação de dívidas; cadastro no banco de medula óssea; emissão do Passe Livre; exames de sangue; Carreta da Mulher e do Homem; avaliação bucal para detecção de câncer; estudo de solo e distribuição de mudas, entre outros. Durante todo o dia, os mais de 15 mil habitantes poderão aproveitar esses atendimentos que estarão concentrados no entorno da Escola Estadual Doutor Alcides Pereira.

Para o secretário-chefe da Casa Civil, Jorginho Araujo, cada edição do ‘Sergipe é aqui’ segue reafirmando o compromisso do Governo em estar cada vez mais próximo da população. “Mais do que levar serviços, levamos a presença do Estado, o diálogo com os municípios e a construção conjunta de soluções. Na Casa Civil, nossa missão é garantir que essa articulação aconteça com eficiência e estratégia, fortalecendo esse vínculo”, assegurou.

O prefeito de Maruim, Gilberto Maynart, destaca que a caravana itinerante do Governo do Estado leva mais do que benefícios para a população local, leva cidadania e humanização através de cada serviço ofertado. “É uma satisfação receber a iniciativa no nosso município. Além de aproximar o governo da população, também traz serviços e investimentos que fortalecem a cidade. É uma ação que faz diferença no dia a dia das pessoas”, afirmou.

A auxiliar de serviços gerais Edjane da Costa, considera que esse momento será único para a população local. “Vai ser muito bom para a população, pois iremos ter a oportunidade de fazer até exames, que nós, mulheres, entendemos o quão eles são importantes para a nossa saúde, e eu também irei atrás da renovação da minha Carteira de Habilitação, que já está vencida”, declarou.

Para a aposentada Nazaré dos Santos, o programa é uma oportunidade de atualizar seus exames. “Muitos serviços me chamaram atenção, principalmente o cadastro no Bolsa Família e, também, o exame da mamografia, pois tem um ano que eu fiz e vou aproveitar essa oportunidade para fazer novamente, além de renovar a minha Certidão de Nascimento”, contou.

Já para o comerciante Edenilson Silva, a sexta-feira será dedicada aos cuidados com a saúde. “Estou precisando fazer um novo exame de sangue, também, e sei que muitos colegas que trabalham no mercado ou no comércio não podem se ausentar várias vezes para resolver suas pendências, então ter tudo em um só lugar será benéfico não só para mim, mas para todo mundo”, enfatizou.

Mais desenvolvimento para Maruim

Desde o início de 2023, o Governo do Estado tem levado cada vez mais investimentos nas áreas da saúde, educação e infraestrutura. Um grande exemplo, foi o investimento no valor de R$ 4,5 milhões em investimentos na entrega da 62ª obra da Educação, realizada em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Seed), no Centro de Excelência Dr. Alcides Pereira, que contou com uma reforma e recebeu novos equipamentos pedagógicos e de lazer, com a adequação dos laboratórios de ciências e informática, além da climatização das salas.

Outro investimento realizado pelo Governo de Sergipe, foi o ‘Multirão do Emprego’, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), que ofertou 338 vagas para a Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen) no estado.

Foto: Luiz Henrique Bugia