Propriá é selecionado para integrar Laboratório de Gestão Pública

Propriá foi um dos quatro municípios selecionados pelo Instituto de Tecnologia e Pesquisa (ITP) do Grupo Tiradentes para integrar o projeto piloto do Laboratório de Gestão Pública, realizado em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações.

A iniciativa busca fortalecer a gestão municipal por meio de diagnósticos baseados em evidências e capacitação técnica de gestores. Os municípios selecionados terão acesso a diagnósticos detalhados, capacitações e suporte técnico para a formulação de políticas públicas efetivas.

“Esse projeto visa fortalecer o aperfeiçoamento das gestões públicas. A gente sabe que nos municípios as demandas são urgentes, pois a sociedade está em constante transformação, e é muito importante a gente trabalhar baseado em dados para que as políticas públicas sejam mais efetivas. Quem ganha com isso é a população”, afirma o prefeito Luciano de Menininha.

O Instituto de Tecnologia e Pesquisa – ITP é uma entidade sem fins lucrativos, criada em 1998 pelo Grupo Tiradentes, em resposta às demandas por estrutura apropriada ao desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação em Sergipe, contribuindo, assim, para o crescimento da Região Nordeste. Ao longo de duas décadas de existência, o ITP vem atuando em diversas áreas do conhecimento através do desenvolvimento da pesquisa e da inovação.

Texto e foto FV Comunicação