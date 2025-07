MUNICÍPIOS SERGIPANOS DE MAIS TRÊS REGIÕES PARTICIPAM DE CONFERÊNCIAS DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES

Durante esta semana, os municípios do médio sertão, sul e agreste sergipanos realizaram as conferências regionais de Políticas para as Mulheres. Os eventos contaram com a parceria do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (CEDM) e dos conselhos municipais dos Direitos da Mulher.

O ciclo de conferências em Sergipe culminará com a realização da 5ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres, que acontecerá no dia 8 de agosto. Durante os encontros, que tiveram como tema central ‘Mais Democracia, Mais Igualdade, Mais Conquistas para Todas’, foram debatidas propostas para a promoção da igualdade de gênero e garantia de direitos para as mulheres das regiões, por meio de eixos temáticos.

As discussões contaram com a participação da sociedade civil, movimentos, entidades e organismos de políticas para as mulheres (OPMs), reforçando que as conferências são espaços democráticos, como destacou a secretária da SPM, Danielle Garcia. “Estamos concluindo as conferências regionais com um saldo muito positivo a partir desta atuação transversal. Em cada encontro, dialogamos sobre as principais demandas de cada região para construir propostas que fortaleçam as políticas públicas efetivas para a melhoria de vida das mulheres. Fica agora a expectativa para a Conferência Estadual, no dia 8 agosto, para que possamos ampliar esta construção coletiva”, ressaltou.

Na avaliação da secretária-adjunta da Assistência Social de Feira Nova, Luciana Cabral, a conferência foi um momento de extrema importância para o fortalecimento das políticas voltadas às mulheres. “Um espaço de escuta, de troca de saberes e, principalmente, de construção coletiva. Sabemos que ainda existem muitos desafios a serem enfrentados, mas, também, sabemos da força das mulheres que movem nossos municípios e nosso estado todos os dias. Um encontro rico de reflexões, propostas e encaminhamentos que fortalecem a rede de proteção e valorização das mulheres”, afirmou.

Para a secretária da Assistência Social de Arauá, Jaiane Lima, a Conferência Regional é um momento que representa o compromisso com a defesa dos direitos das mulheres. “E com a efetivação das políticas públicas para atender todas elas. Atuamos com responsabilidade com a rede e estamos mais uma vez nos reunindo para discutir todas as propostas e que saiam daqui delegadas com voz ativa para levar as propostas do sul sergipano para a Conferência Estadual e para a Nacional”, salientou.

A secretária de Assistência Social de Itabaiana, Osanir dos Santos Costa, agradeceu o apoio da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres para a realização da conferência. “Foi muito produtiva e discutiu diversas pautas relacionadas às mulheres do agreste. Aproveito para destacar a importância do trabalho que o CRAM de Itabaiana vem realizando em prol das mulheres do município, contribuindo com a ressignificação das vidas dessas mulheres, melhorando a autoestima e a independência de cada uma. E que possamos nos unir cada vez mais para fortalecer as políticas para as mulheres sergipanas”, frisou.

Municípios participantes

Os eventos contaram com a participação dos municípios das três regiões: Aquidabã, Cumbe, Feira Nova, Graccho Cardoso, Itabi e Nossa Senhora das Dores; Boquim, Cristinápolis, Itabaianinha, Pedrinhas, Santa Luzia do Itanhy, Salgado, Tomar do Geru, Umbaúba, Arauá e Indiaroba; Areia Branca, Carira, Frei Paulo, Itabaiana, Macambira, Malhador, Moita Bonita, Pinhão, Ribeirópolis, São Domingos, Nossa Senhora Aparecida, São Miguel do Aleixo e Pedra Mole.

Foto: Ascom/SPM