Municípios podem preencher questionários do IEGM 2025 a partir desta terça

A partir desta terça-feira, 1º de abril, os municípios sergipanos poderão preencher os questionários eletrônicos do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM) – ciclo 2025 (Ano Base 2024).

A iniciativa, conduzida pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), tem como objetivo avaliar a qualidade da gestão pública em sete áreas estratégicas: Educação, Saúde, Planejamento, Gestão Fiscal, Meio Ambiente, Cidades Protegidas e Governança em Tecnologia da Informação.

De acordo com a presidente do TCE, conselheira Susana Azevedo, o IEGM é “uma importante ferramenta de mensuração, acompanhamento e planejamento das ações da administração pública municipal, além de possibilitar mais efetividade na atuação do controle externo realizado pelo TCE/SE, bem como potencializar o controle social por parte da população”.

Os questionários estarão disponíveis até o dia 30 de maio de 2025, no site irb.inspectapp.com.br, e devem ser acessados por meio do sistema SAGRES, exclusivamente com a senha de acesso do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Os órgãos de Controle Interno respondem de forma solidária pelas informações prestadas pelo Município.

“O preenchimento completo das informações é essencial para que o município seja incluído no resultado da pesquisa. Questionários incompletos ou não iniciados serão considerados como não preenchidos”, acrescenta o chefe da Assessoria de Planejamento, Marcos Rocha.

Segundo ele, após o prazo final, em 30 de maio, o sistema será bloqueado para novas inserções de dados.

O Índice possibilita uma autoavaliação dos gestores e contribui para a melhoria contínua dos serviços públicos oferecidos à sociedade.

Para mais informações, os municípios podem entrar em contato com o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, por meio do e-mail: iegm@tce.se.gov.br.

