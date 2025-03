MUNICÍPIOS SERGIPANOS RECEBERAM 97KM DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E INVESTIMENTOS DE R$ 86,5 MILHÕES

De janeiro de 2023 aos dias atuais, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), já investiu R$ 86,5 milhões nos serviços de calçamento em paralelepípedo de centenas de vias urbanas e rurais, em 38 municípios, o que resulta em condições mais salutares para a população e melhorias significativas na mobilidade dos locais beneficiados. Milhares de sergipanos foram beneficiados com os 582.934,72 m² de pavimentação granítica, implantados em municípios dos oito territórios. Esse montante equivale a 97 km de extensão, distância, por exemplo, entre a capital e o município de Riachão do Dantas, no Centro Sul

Segundo o secretário da Sedurbi, Luiz Roberto Dantas, as ações chegam onde a população necessita e não existe limite para o poder de alcance. “São 49 intervenções modificando os cenários, desde vias no povoado Cabeça Dantas, em Boquim, no Sul sergipano, até ruas do loteamento Bela Vista, em Graccho Cardoso, no Médio Sertão, o que reafirma o compromisso do executivo estadual em democratizar a prestação dos serviços.

Residente na rua Nossa Senhora do Patrocínio, no povoado Brejão, em Brejo Grande, o pescador Wesley Ramos da Paixão, 30 anos, não esconde a satisfação com a obra recebida. “O dia a dia de quem mora aqui, agora, é bem diferente, a gente sai e volta para casa tranquilo, sem a preocupação de se sujar com poeira ou barro. Há algumas semanas, choveu bastante e podemos testemunhar que o serviço foi bem feito, pois a água não invadiu as casas, seguindo o fluxo normalmente. Só temos a agradecer ao governo por esse presente”, afirma.

Nos povoados Cajueirinho e Félix, em Indiaroba, a poucos quilômetros da divisa com o Estado da Bahia, foram implantados 11.200 m² de calçamento, o que facilitou o tráfego nas ruas e melhorou a qualidade de vida dos seus habitantes.

“Nossa vida melhorou 100%. Tenho um filho com problemas respiratórios e ele sofria muito com o excesso de poeira. Vivíamos de portas fechadas e limpava a casa duas vezes por dia. No inverno, eram buracos e muita lama, ruim demais para andar. As crianças iam pra escola e chegavam lá sujas. Só temos a agradecer ao Governo por esse benefício”, declara a moradora de Cajueirinho, Gilvanda Nascimento, 40 anos.

Sustentabilidade

Engenheiro civil da Sedurbi e um dos fiscais das obras de pavimentação, Renato Tavares, destaca a importância dos serviços, principalmente em locais de difícil acesso.”O pavimento em paralelepípedo é considerado uma opção sustentável, pois permite a permeabilidade do solo e facilita o escoamento pluvial, o que resulta em melhores condições de vida para a população, diminui consideravelmente o excesso de lama durante os períodos chuvosos e de poeira no restante do ano”, pontua.

“Ao realizar esse tipo de serviço, o Governo do Estado melhora a aparência dos logradouros e diminui consideravelmente os problemas advindos dos efeitos climáticos. Outro fator importante é o fomento da economia, tanto na aquisição dos insumos para a execução dos trabalhos, como na contratação da mão de obra nos locais onde eles são realizados. As intervenções não apenas materializam os sonhos dos beneficiados ao garantir facilidade na locomoção e valorização dos imóveis, mas sobretudo elevam a sua dignidade”, enfatiza o secretário Luiz Roberto.

Foto: Ascom Sedurbi