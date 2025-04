Museu da Gente Sergipana recebe a visita do vice-presidente Geraldo Alckmin

Na tarde deste sábado, 12, o Museu da Gente Sergipana recebeu a visita do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Cumprindo agenda na capital sergipana, Alckmin conheceu a cultura, a história e a identidade do estado por meio do acervo desse espaço que é considerado o guardião e o propagador da sergipanidade.

Na ocasião, o vice-presidente foi recebido pelo governador de Sergipe em exercício, Zezinho Sobral, pelo presidente do Banco do Estado de Sergipe (Banese), Marco Antônio Queiroz, pelo presidente do Banese Card, Thiago Bahia, pela diretora de Programas e Projetos do Instituto Banese, Fernanda Oliveira, pela coordenadora do museu, Karla Souza, e pelo superintendente do Instituto Banese, Ezio Déda.

Durante passeio pelas instalações do museu, conduzido por Ezio Déda, o vice-presidente entendeu o processo de ressignificação do antigo Colégio Atheneuzinho, que hoje é o Museu da Gente Sergipana, seu compromisso com a preservação cultural e com a valorização de sua gente.

Para Alckmin, as narrativas e as tradições reveladas pelo museu celebram o que genuinamente forma uma nação. “Foi uma grande alegria conhecer o Museu da Gente Sergipana, essa beleza, essa obra de arte, retratando a cultura de Sergipe. Cumprimento Ezio Déda pelo seu trabalho nesse museu que completa décadas cultuando a nossa história. Aqui está a nação. Os governos passam, a nação é a nossa cultura, a nossa língua, a nossa religião, a luta dos que já morreram. E aqui celebramos a nação. Viva Sergipe”, destaca Alckmin.

O governador de Sergipe em exercício, Zezinho Sobral, reforçou o orgulho por Sergipe ter o Museu da Gente Sergipana como um espaço de referência e que encanta todos que o visitam. “Todos que passam pelo Museu da Gente Sergipana ficam maravilhados porque encontram aqui uma tradução verdadeira da nossa cultura e do nosso povo. Já tivemos a oportunidade de trazer muitos visitantes ilustres, e hoje recebemos o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, referência na política brasileira, e que como todos nós ficou maravilhado com o que viu. Parabéns ao Banese e à equipe que trabalha para manter preservado esse patrimônio sergipano”.

Para o presidente do Banese, Marco Antônio Queiroz, o Museu da Gente Sergipana e o Largo da Gente Sergipana são as maiores contribuições do Grupo Banese para a cultura local. “O Museu da Gente Sergipana e o Largo da Gente Sergipana, cartões postais mais visitados de Aracaju, são as entregas mais belas que já fizemos. Nos orgulhamos por poder colaborar com o fortalecimento da cultura sergipana”.

Para isso, o Museu conta com o Banese Card como seu mantenedor, como afirma o seu presidente, Thiago Bahia. “O Museu da Gente Sergipana, a maior obra do Instituto Banese, a qual o Banese Card tem a honra de ser um dos mantenedores, está sempre surpreendendo a quem o visita, afinal, é uma obra grandiosa que retrata a história e a cultura do povo sergipano de forma surpreendente”.

De acordo com o superintendente do Instituto Banese, Ezio Déda, o papel que o Museu da Gente Sergipana assume de revelar Sergipe por meio de sua cultura e da sua história é sempre motivo de muito orgulho. “A missão de apresentar Sergipe diariamente a cada sergipano, a cada turista e também a autoridades como o vice-presidente Geraldo Alckmin reafirma o quando esse lugar é referência para o nosso estado. O Grupo Banese busca incansavelmente expressar a nossa identidade e o quanto Sergipe é grandioso através desse projeto meritório que é o Museu da Gente Sergipana”, celebra Ezio.

O Vice-presidente Geraldo Alckmin, que estava acompanhado do presidente Nacional do Partido PSB, Carlos Siqueira, visitou ainda a Loja da Gente e o Café da Gente.

Foto: Ascom Banese