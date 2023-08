Mutirão PopRuaJud Aju atenderá uma média de 500 pessoas em situação de rua em Aracaju no próximo dia 17

Atendendo às diretrizes da Política Nacional de Atenção a Pessoas em Situação de Rua, instituída pela Resolução nº 425/2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Subcomitê PopRuaJud do TRT da 20ª Região (TRT-20), coordenado pelo desembargador Thenisson Santana Dória, realiza na quinta-feira, 17/8, das 8h às 16h, o Mutirão PopRuaJud Aju, na Paróquia São Pedro Pescador, localizada na Avenida João Rodrigues, 425, Bairro Industrial.

A previsão, segundo o desembargador Thenisson Dória, que também é membro do Comitê Nacional PopRuaJud, é que sejam atendidas 500 pessoas que vivem em situação de rua na capital sergipana. “Estamos providenciando tudo para que sejam bem acolhidos”, informou o magistrado, ao acrescentar que, no Mutirão PopRuaJud Aju, serão doados produtos arrecadados na campanha do TRT-20, realizada no período de 17/7 a 4/8.

Tendo em vista que o Subcomitê PopRuaJud do TRT da 20ª Região (TRT-20) é formado pelo sistema de Justiça, pelos órgãos públicos de assistência social e pelas instituições do Movimento Nacional da População em Situação de Rua (MNPR), na força-tarefa serão disponibilizados para a população de rua de Aracaju serviços essenciais ao exercício pleno da cidadania e à dignidade da pessoa humana, a exemplo de emissão de carteira de identidade, documentos de cartório, banho, alimentação, entre outros, pelas seguintes instituições e órgãos federais e estaduais:

TRT da 20ª Região;

Tribunal Regional Eleitoral (TRE);

Justiça Federal (JF/SE);

Poder Judiciário do Estado de Sergipe (TJSE);

Advocacia Geral da União (AGU);

Defensoria Pública da União (DPU);

Exército Brasileiro;

Defensoria Pública de Sergipe;

Ministério Público de Sergipe (MPSE);

Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania;

Procuradoria-Geral Federal (PGF);

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Sergipe (OAB/SE);

Previdência Social;

Receita Federa;

Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de Sergipe (Arpen/SE);

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac);

Serviço Social da Indústria (SESI);

Energisa;

Comunidade Católica Bom Pastor;

Pastoral Povo da Rua;

Centro de Referência Especializado para População de Rua;

Banho para Todos;

Casa de Passagem Municipal Freitas Brandão;

Casa de Passagem Acolher;

Bom Pastor Movimento Nacional de População de Rua;

Centro de Atendimento Psicossocial Primavera (Caps AD Primavera);

e Movimento População de Rua.

Ascom TRT-20