6ª Conferência das Cidades de Sergipe: CUT e Fetam discutem políticas públicas

É na cidade que a vida acontece, por isso a Central Única dos Trabalhadores (CUT Sergipe) e a Federação dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Sergipe (FETAM/SE) fizeram questão de participar ativamente da 6ª Conferência Estadual das Cidades de Sergipe, realizada nos dias 26, 27 e 28 de agosto, em Aracaju, no Estádio Constâncio Vieira.

A CUT Sergipe participou de forma efetiva do processo de construção dessa conferência estadual pois fez parte, com as companheiras Iara Santos Nascimento e Caroline Santos, da comissão de organização estadual da conferência.

“Gostaria de agradecer a todos os envolvidos na organização da 6ª Conferência Estadual das Cidades de Sergipe. Foi um espaço muito importante, onde pudemos esclarecer dúvidas, participar de discussões enriquecedoras e compartilhar conhecimentos que fortalecem nossa atuação. Acredito que este momento contribuiu para a construção de conexões significativas, fundamentais para seguirmos avançando em prol de cidades mais justas e inclusivas”, expressou a presidente do Sindsluzi, Maria Moura.

“A Conferência das Cidades é um espaço democrático essencial para construir cidades mais justas, inclusivas e participativas. Após 12 anos sem ser realizada, marca a retomada da voz do povo como instrumento de desenvolvimento social. Como servidora pública de Estância e sindicalizada desde o início da minha carreira, reafirmo que a força da classe trabalhadora está na união da base com a direção sindical. É uma honra ser eleita Delegada Nacional e representar Sergipe na etapa nacional, levando propostas que contemplam os 75 municípios do estado. Agradeço ao SINDSEME, à FETAM e à CUT pelo apoio, pois nossa luta só avança com união e mobilização coletiva”, afirmou a diretora do Sindseme, Daniella Araújo Guimarães.

Conferência Nacional e Conselho das Cidades

Como delegados representando o segmento dos trabalhadores para a Conferência Nacional das Cidades foram eleitos os companheiros Jociel da Conceição Santos (Sindisemb), Daniella Araújo (Sindseme), Josivania Joaquina (SINTESE /CUT) e José Aparecido Santos (CTB).

Para participar do Conselho das Cidades no segmento trabalhadores foram eleitos: os dirigentes cutistas Caroline Santos, Iara Nascimento, Alberto Marques e Maria Auxiliadora (CTB).

“As conferências são espaços democráticos fundamentais para apresentar soluções aos desafios das cidades. Os servidores públicos municipais, por estarem em contato direto com a população, identificam as necessidades e contribuem com propostas. É preciso pensar cidades urbanas e rurais com dignidade, acessibilidade e respeito ao meio ambiente. A Fetam Sergipe reafirma a importância das conferências e da participação dos servidores na construção de cidades mais justas”, pontuou a presidente da Fetam/Se, Vanessa Ferreira.

A vice-presidenta da CUT-SE, Caroline Santos destacou a importância dos gestores públicos com espírito democrático para que a população possa participar da construção das cidades.

“É importante frisar que este processo de escuta e construção na conferência das cidades só está acontecendo porque em 2022 elegemos Lula como presidente, pois desde o golpe à presidenta Dilma que dispositivos como este não aconteciam, pois governos de direita e extrema direita não têm interesse que a população construa as cidades que queremos. Também é essencial a participação dos trabalhadores e trabalhadoras nesses processos, pois afinal, não somos apenas dirigentes sindicais, mas vivemos nas cidades e temos que contribuir com a visão da classe trabalhadora”, observou Caroline Santos.

Por: Iracema Corso e Bruno Balbino