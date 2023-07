Na Coreia do Sul, Rogério Carvalho participa de discussões sobre o mercado de carnes com foco em segurança sanitária

O senador Rogério Carvalho (PT/SE) continua sua missão internacional em busca de novas oportunidades para os produtos agropecuários brasileiros. Após uma semana de intensas atividades na Índia, nesta segunda-feira, 24, o senador participou de uma série de reuniões em Seul e Sejong, na Coreia do Sul.

Durante as reuniões, o senador teve a oportunidade de dialogar com Chung Hwang-keun, Ministro do Ministério da Agricultura, Alimentos e Assuntos Rurais (Mafra), e Osang Kwon, Vice-Ministro do Ministério da Segurança dos Alimentos e Medicamentos (MFDS). Segundo o parlamentar sergipano, o governo Lula está trabalhando para ampliar o mercado para os produtos agropecuários brasileiros, e a Coreia do Sul é o terceiro maior importador de carne bovina do mundo, “tornando essencial avançar nesses novos mercados”.

“Estamos buscando avançar nesse e em novos mercados, visando consolidar nossa posição como um importante fornecedor de carne bovina”, destacou o senador Rogério Carvalho.

Carvalho também teve a oportunidade de visitar o ministério que controla doenças e drogas na Coreia do Sul, com o objetivo de estreitar as relações entre o Mafra e o Brasil. “Nesse encontro, buscamos fortalecer as parcerias comerciais entre os dois países e garantir a qualidade e segurança dos produtos brasileiros exportados”, comentou.

“Nosso compromisso é buscar soluções que garantam a qualidade e segurança dos nossos produtos, fortalecendo assim as parcerias comerciais entre nossos países”, acrescentou.

Desse modo, continuou o senador, Brasil segue empenhado em ampliar suas perspectivas de negócio com o restante do mundo, razão pela qual ele enfatizou o compromisso em fortalecer as relações comerciais com diversas nações.

“Com foco em estreitar laços comerciais internacionais, o Brasil segue empenhado em ampliar suas perspectivas de negócio com o restante do mundo. Continuamos trabalhando com dedicação para fortalecer esses laços e abrir novas oportunidades para os produtores brasileiros”, afirmou o senador.

Agenda internacional

A visita do senador Rogério Carvalho tem como objetivo promover uma maior integração entre o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa) do Brasil e o ministério coreano responsável por analisar as condições sanitárias da criação animal até a produção industrial dos produtos agropecuários importados, incluindo os produtos brasileiros.

“Com essa missão, o governo brasileiro busca estreitar os laços comerciais com a Coreia do Sul, visando ampliar a presença dos produtos agropecuários brasileiros no mercado sul-coreano e fortalecer as relações bilaterais entre os dois países”, concluiu.

Fonte e foto: Assessoria de Comunicação