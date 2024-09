Na Sabatina da OAB, Candisse de Lula reafirma compromissos com Aracaju

Na noite desta terça-feira, 24, a candidata à prefeitura de Aracaju pelo PT, Candisse, participou de sabatina com os prefeituráveis do município para as eleições de 2024, idealizada pela Ordem dos Advogados do Brasil de Sergipe (OAB/SE). A candidata de Lula agradeceu à OAB pelo espaço para troca de ideias sobre as necessidades de Aracaju e se mostrou a candidata mais preparada para governar a capital.

Confira os temas debatidos por Candisse de Lula durante a Sabatina com os prefeituráveis na Sabatina da OAB.

Mobilidade Urbana

Uma das principais propostas é o Tarifa Zero, que garante gratuidade na passagem de ônibus para os aracajuanos. “É uma proposta ousada, mas viável, representando apenas um investimento de 2% a 3% do orçamento municipal. Isso garante o direito à cidade para todas e todos aracajuanos”, afirmou. No plano “Aracaju Na Medida Certa”, Candisse propõe melhorar as calçadas públicas e implementar semáforos inteligentes para reduzir congestionamentos em até 30%. “Desde 2019, isso pode ser realizado com os recursos do governo Lula, que estão sendo ocultados de vocês. Essas ações beneficiarão nosso transporte público e a economia”, destacou.

Plano Diretor

Candisse ressaltou a urgência da revisão do Plano Diretor de Aracaju, lembrando que a última atualização foi durante a gestão de Marcelo Déda. Se eleita, a revisão será feita com o Orçamento Participativo, integrando a sociedade civil, o governo e a OAB, inclusive. “Precisamos de uma gestão que adapte a cidade ao aumento populacional. Proponho também corredores verdes e jardins suspensos para tornar Aracaju uma referência ambiental. É necessário proteger nossas mangabeiras, mangues e dunas com um plano eficiente, ao contrário das obras concretas da atual gestão”, informou.

Combate à Violência contra a Mulher

Candisse destacou a autonomia das mulheres como central no combate à violência de gênero, alinhando suas propostas às ações dos governos petistas. “Garantir a autonomia das mulheres é o norte do PT, e vamos assegurar a equidade salarial, o Bolsa Família e a titularidade feminina no Minha Casa, Minha Vida”, disse. Ela também propôs capacitações para o mercado de trabalho e linhas de crédito para mulheres negras, além de protocolos especiais de atendimento para vítimas de violência nas unidades de saúde. “As vítimas precisam de suporte para retomar suas vidas com dignidade”, enfatizou.

Educação

Candisse criticou a gestão atual pelo declínio do IDEB em Aracaju, citando a falta de investimentos na educação. “A gestão atual comprou um terreno de si mesma há uns dias atrás por 40 milhões. Com esse dinheiro, era possível construir mais três novas escolas ou creches”, afirmou. “Iremos zerar o déficit de creches, alinhados ao governo Lula, e priorizar a construção de novos espaços educacionais. Vamos pagar o piso salarial, valorizar os profissionais da educação e melhorar as escolas para que mães possam deixar seus filhos com segurança”, complementou.

Saúde

Por fim, Candisse destacou que a solução para a saúde em Aracaju é a volta da gestão do PT. “Se tirássemos tudo que existe na saúde atualmente em Aracaju, nada sobraria, pois tudo foi executado na época do PT”, afirmou. Suas propostas incluem a criação de 10 novas Unidades Básicas de Saúde e 40 novas equipes para a Saúde da Família, com psicólogos e fisioterapeutas. “Vamos criar mais três Unidades de Pronto Atendimento e priorizar a saúde mental, pois há uma grande necessidade. O remédio para a saúde é ter de volta uma gestão petista com Candisse de Lula e Rosângela. Vote 13!”, concluiu.

