NA TRIBUNA, FABIANO OLIVEIRA AGRADECE OS VOTOS DE CONFIANÇA E DESEJA SUCESSO À NOVA PREFEITA EMÍLIA CORRÊA

Na manhã desta quarta-feira, 30, o vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Aracaju, Fabiano Oliveira (PP), aproveitou o Pequeno Expediente para agradecer os 122.842 votos recebidos em sua chapa com Luiz Roberto. Com um sentimento de felicidade e gratidão, o parlamentar enfatizou que a democracia se baseia no respeito à vontade do povo.

“Todos esses votos de confiança são mais do que números; são a expressão legítima de um povo que acredita em nossa proposta e no nosso compromisso com uma cidade melhor para todos. Respeitamos e acolhemos essa confiança com amor e responsabilidade. Foi uma campanha leve, uma campanha feliz, feita de coração, pensando nas pessoas e nos desafios que enfrentamos juntos. Cada sorriso, cada palavra de apoio, cada conversa durante essa jornada reforçou meu amor por Aracaju e por cada um dos que aqui vivem”, comentou.

Fabiano também desejou uma excelente gestão à prefeita eleita, Emília Corrêa, e ao seu vice, Ricardo Marques, ambos amigos do parlamento.

“Tenho certeza de que se dedicam a essa cidade com a mesma paixão e vontade de acertar que sempre demonstraram. Desejo que o trabalho de ambos seja marcado pelo sucesso e pelas conquistas que nossa população tanto espera e merece. No momento oportuno, estaremos vigilantes!”, destacou. O vereador finalizou agradecendo a todos que caminharam ao seu lado e acreditaram em suas propostas.

Foto Gilton Rosas

Por Hivy Rhafaella,