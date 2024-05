Na Zona Norte, Yandra lança pré-candidatura a Prefeitura de Aracaju

Na próxima sexta-feira, 17, acontece o lançamento da pré-candidatura da deputada federal Yandra Moura à prefeitura de Aracaju. O evento será no Colégio Bom Pastor, no Bairro 18 do Forte, Zona Norte da capital e marca um novo capítulo na política sergipana, refletindo um anseio que partiu da sociedade, através dos diversos diálogos promovidos pelo Projeto ‘Novos Caminhos para Aracaju’.

Yandra traz vigor e renovação, defendendo a maior participação das mulheres na política. Em seu primeiro ano de mandato na Câmara dos Deputados, Yandra alcançou importantes conquistas, conseguiu aprovar quatro Projetos de Lei no Plenário, feito jamais alcançado por outro parlamentar na história, é vice-líder do União Brasil na Câmara, e foi eleita coordenadora do Observatório Nacional da Mulher na Política e membro do Parlasul.

A escolha pela Zona Norte para o lançamento da pré-candidatura quebra paradigmas e demonstra o afeto e carinho que Yandra tem pelas comunidades mais carentes. “O lançamento da nossa pré-candidatura representa muito para nossa cidade, que nunca elegeu uma mulher. Me preparei bastante para este momento, estudei a cidade, ouvi as pessoas de cada bairro da nossa capital e conheço de perto os principais anseios delas”, afirmou Yandra.

O evento também marca o lançamento oficial das 162 pré-candidaturas a vereador dos partidos que compõem o projeto até o momento. São eles: União Brasil, Podemos, PRD, Mobiliza, DC e Avante. Está garantida a presença do presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, do líder do União na Câmara, do deputado federal Elmar Nascimento, da presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, e diversas outras lideranças que apoiarão Yandra Moura em sua jornada rumo à prefeitura de Aracaju.

