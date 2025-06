Fábio diz que “não acredito em outro instrumento de transformação social que não seja a educação”

A manhã desta terça-feira, 10, marcou um novo capítulo na história da educação de Poço Redondo. O governador Fábio Mitidieri esteve no município do alto sertão do estado para inaugurar a reforma da Escola Estadual Teotônio Alves China, uma das unidades mais tradicionais da região, que atende a 240 alunos do Ensino Fundamental II, do 5º ao 8º ano. A entrega representa a 71ª obra da Educação realizada pelo Governo de Sergipe entre os anos de 2023 e 2025.

Com investimento total de R$ 764.618,63, sendo R$ 230.901,88 oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (FNDE) e R$ 533.716,75 de recursos do Tesouro Estadual, a unidade passou por uma ampla modernização estrutural e recebeu climatização completa, com a instalação de nove novos aparelhos de ar-condicionado.

Durante a solenidade de entrega, o governador destacou a relevância de garantir um ambiente escolar mais confortável, moderno e seguro. “Aqui, hoje na escola Teotônio Alves, uma escola em Poço Redondo com duzentos e cinquenta alunos, cinco salas de aula, uma escola que a sua obra se arrastava. Nós assumimos a obra em poucos meses e entregamos a escola concluída, mantendo aquela média de uma escola a cada doze dias”, afirmou Fábio Mitidieri.

O chefe do Executivo estadual exaltou, ainda, a importância de investir na educação de qualidade. “Hoje, aqui, fiquei mais feliz ainda porque vi a importância para as crianças, o quanto transformador e o quanto é acolhedor você saber que você tem uma escola que lhe traz conforto e dignidade. Quando você tem uma escola onde você se sente bem, confortável, com a estrutura necessária, com laboratório de informática, com a sala de acolhimento, o jovem não tem outra forma de retribuir isso do que estudando mais, dedicando-se. Eu não acredito em outro instrumento de transformação social que não seja pela educação. A gente precisa investir na educação para garantir o futuro desses jovens, para que eles tenham os melhores empregos, melhores salários, as melhores oportunidade”, ressaltou.

O secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, enfatizou o compromisso do governo com o cronograma de entregas na educação. “A gente mantém o ritmo, mesmo no São João, mesmo nas festividades, e não perde o cronograma. Nós estamos entregando unidades importantes e estratégicas. Esta é uma unidade muito procurada, que tem lista de espera, com necessidade de ter uma área maior, o que significa que o ensino é de qualidade. Agora, com esta estrutura, vai aumentar ainda mais essa procura. Portanto, são mais de 71 obras, com perspectivas de novas ampliações, Poço Redondo já possui todas as suas escolas climatizadas e tem unidades com perspectiva de ampliação. Em Santa Rosa do Ermírio, nós inauguramos entregando estrutura com quadra, vestiário. Pediram ampliação também e a gente vai manter esse ritmo, tudo isso focado na demanda”, explicou.

O prefeito de Poço Redondo, Vado Gavião, também expressou sua satisfação com a reforma da escola. “Eu fico feliz porque sei que nessa escola aqui eu já estudei anteriormente e a escola era muito difícil, e hoje sei que essa mesma escola tem uma cara nova. É um canteiro de obras, não só na parte da educação, nas escolas. Poço Redondo agradece muito esse momento. O governador de Sergipe está transformando Poço Redondo em canteiro de obras”, enalteceu o prefeito.

Comunidade escolar

A diretora da unidade, Aline Roberto Santos, celebrou o momento e ressaltou os impactos positivos que a reforma trará para o dia a dia da comunidade escolar. “A reforma já era muito esperada, muito aguardada por todos. É uma conquista não só da gente que faz parte da escola, quanto de toda a comunidade. A reforma está sendo recebida por todos com imensa felicidade, porque professores veem que já tendo ideia de o que trabalhar, o ambiente já era acolhedor, agora está mais acolhedor com a reforma, então é um benefício para toda a comunidade”, disse.

Além das cinco salas da escola (quatro de aula e uma de recursos), a intervenção contemplou a troca completa das instalações elétricas e hidrossanitárias, revisão de telhados, substituição de pisos, novas luminárias em LED, construção de casa de gás e casa de lixo, bem como substituição de basculantes por janelas de alumínio com vidro. A escola também ganhou novos móveis, equipamentos pedagógicos e recursos tecnológicos.

Com nota 4.5 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e 4.6 no Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (Idese), a Escola Estadual Teotônio Alves China foi reconhecida com selo bronze no eixo Pódio Escolar 2022 do programa Educação Nota 10. Embora não funcione em tempo integral, a unidade se destaca pelo compromisso com a qualidade do ensino e a formação cidadã dos estudantes.

A professora Ubiranara Torres destaca que a reforma da escola trouxe um novo ânimo e satisfação para os professores, melhorando o ambiente de trabalho e aprendizado, especialmente para os alunos com deficiência. “Toda essa mudança traz um gás de novo para a gente. A gente trabalha com mais satisfação, a gente trabalha com ânimo. Material novo traz para a gente um aprendizado gigantesco. As crianças e os professores chegam com mais empolgação. Isso traz um ambiente mais tranquilo, um ambiente favorável para a aprendizagem”, frisou.

A aluna Júlia Ramos, do 8º ano, destacou a importância da reforma da escola, citando a estrutura nova e melhorias no laboratório de informática. “É uma estrutura nova que nós estávamos precisando. O nosso desenvolvimento vai ajudar muito. Mudou muito, com o laboratório de informática, agora todos os computadores prestam, é uma mudança radical”, frisou.

Climatização

A climatização da escola foi garantida com investimento específico de R$ 49.847,01, beneficiando todas as salas de aula, espaços administrativos e ambientes coletivos. A iniciativa faz parte do plano do Governo de Sergipe para universalizar o controle térmico nas unidades de ensino da rede estadual até 2026.

Desde 2023, já foram entregues 71 obras na Educação, 29 escolas completamente reformadas e 42 quadras ou espaços poliesportivos, com investimentos que somam R$ 157.810.812,66. No mesmo período, 203 escolas foram climatizadas, com a instalação de mais de 3.569 aparelhos de ar-condicionado. A expectativa é de que até o fim de 2026 todas as 318 escolas da rede estejam completamente climatizadas.

