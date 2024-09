“NÃO CONSEGUIMOS ENCONTRAR UM ÚNICO NEUROPEDIATRA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA CAPITAL”, DENUNCIA VEREADOR

A busca por melhores condições de atendimento em saúde é uma das principais bandeiras de luta do vereador Cícero do Santa Maria (Podemos) que esteve na manhã desta segunda-feira, 23, na audiência pública promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) que tratou sobre o descumprimento de decisões judiciais por planos de saúde.

O parlamentar, que é pai atípico, fez um relato emocionado da situação em que muitas pessoas autistas enfrentam todos os dias. “Eu sou de uma comunidade que tem um grande número de pessoas autistas e sei a dificuldade que eles passam porque eu sinto isso com o meu filho”, disse.

Cícero lamentou o péssimo atendimento em saúde, principalmente, para pessoas autistas. “É uma total falta de empatia e de responsabilidade. Os planos de saúde negam atendimento e, inclusive, até o posto de saúde faz essa negativa. Não podemos aceitar que nossas crianças continuem sofrendo sem o devido tratamento”, afirmou.

E essa precariedade no atendimento passa pela falta de especialistas nos postos de saúde da capital. “Não conseguimos encontrar um único neuropediatra nas unidades de saúde da capital. Como é que nossas crianças terão o devido tratamento e acompanhamento necessários? Precisamos que o poder público haja para mudar essa triste realidade”, completou.

Pela assessoria de imprensa do Parlamentar

Foto: assessoria