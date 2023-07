“Não existe compromisso da gestão com os feirantes e não tão pouco com consumidores”, afirma Marival sobre o Mercado

Durante a edição do programa Jornal da Rio, na Rio FM de Aracaju, da última quarta-feira (12), com os radialistas Fábio Henrique e Marcos Aurélio, o ex-prefeito de Simão Dias Marival Santana (União Brasil) falou da demora da entrega do Mercado Municipal de Simão Dias que foi entregue pelo Governo do Estado no final do ano passado e até o presente momento ainda não encontra-se em funcionamento por parte da prefeitura local.

Marival destacou que a obra não foi uma reforma e sim uma reconstrução do mercado, com aproveitamento da área externa do centro de abastecimento. A obra teve orçamento inicial de R$ 8 milhões e finalizada em R$ 18 milhões, com a implantação de boxes e câmara fria.

“Além de receber essa bela obra, um dos mais modernos de Sergipe, a prefeitura ainda recebeu mais de R$ 900 mil em retorno de ISS, referente aos 5% da obra. Belivaldo entregou a obra em dezembro passado e ficou a cargo do município colocar para funcionar, no tocante a reunir os feirantes em geral e discutir a abertura do mesmo e hoje vejo a população cobrando a entrega do mercado. Não entendo porque o mesmo, depois de sete meses, ainda não funcionar”, frisou.

E o ex-prefeito prosseguiu: “Não sei o que cabeça na cabeça do gestor, pois recebo diariamente diversas pessoas e me questionam por qual razão da não reabertura do mercado. As pessoas têm receio de cobrar para não serem perseguidos pela gestão. Os feirantes se espremem em um local totalmente apertado e do lado o mercado pronto, mas sem previsão de entrega. A falta de capacidade de gestão é incrível e existe um clamor dos feirantes para a abertura, sem contar que eles temem cobrar para não serem perseguidos. A atual gestão é mais perseguidora que Simão Dias já viu. Não existe compromisso da gestão com os feirantes e não tão pouco com os consumidores”, destacou Marival.

Foto assessoria