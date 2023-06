“Não podemos deixar morrer a renda irlandesa de Sergipe”, diz Yandra ao embaixador irlandês

A Deputada Federal Yandra Moura (União) acompanhou o embaixador da Irlanda, Seán Hoy, o governador Fábio Mitidieri e toda a comitiva durante a visita à cidade de Divina Pastora nesta terça-feira, 27. O objetivo foi apresentar ao embaixador o trabalho das rendeiras e os produtos de renda irlandesa feito no município.

A presença ativa da Deputada Yandra Moura ressalta o quanto ela tem trabalhado pela valorização da cultura local. “Tenho dito o quanto é importante não deixar morrer a nossa renda irlandesa de Sergipe. Faço questão de consumir a renda irlandesa, estou vestindo uma peça que foi feita pelas mãos de rendeiras desta cidade. Levo em diversas oportunidades para mostrar às deputadas e deputados federais esse trabalho que é feito aqui em Divina Pastora, no berço da renda irlandesa”, destacou a parlamentar.

O governador Fábio Mitidieri também ressaltou a importância da visita de Yandra Moura ao seu gabinete com as rendeiras no início do ano. “Posso testemunhar o quanto a deputada tem se dedicado, a recebi no Palácio junto com as rendeiras, mostrando que é realmente uma bandeira que ela tem e eu fico feliz que a gente possa tá se somando nessa luta pela manutenção e preservação dessa arte secular”.

“A renda irlandesa é um tesouro cultural que precisamos preservar e valorizar. Estou orgulhosa de promover essa arte única e de receber o embaixador Seán Hoy em Sergipe. Contem comigo pra não deixar morrer a nossa cultura, nosso artesanato. Pois nós temos, além dessa deputada aqui, um governador que se preocupa também com a causa”, reforçou Yandra Moura.

A visita foi uma iniciativa do Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, e fortaleceu os laços entre Sergipe e a Irlanda, promovendo um intercâmbio cultural enriquecedor e abrindo portas para futuras colaborações e parcerias.

Assessoria de Comunicação