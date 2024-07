“Não quero André Moura perto de mim, porque dizem que quando ele chega perto dá azar”,diz Airton Martins

O pré-candidato a prefeito da Barra dos Coqueiros, Airton Martins (PSD), concedeu entrevista nesta segunda-feira (29), ao radialista George Magalhães, no programa Sergipe Verdade, e revelou o motivo que o levou a não se aliar ao ex-deputado federal, André Moura (União Brasil), mesmo sendo incentivado pelo governador Fábio Mitidieri.

Questionado sobre as críticas do ex-deputado André Moura, Airton Martins minimizou. “Eu nunca votei em André, nem conheço o André. Não sei nem quem é André Moura. Só sei os problemas que eu vejo aí na imprensa nacional, mas não tenho aproximação com André Moura. Eu nunca nunca fui do grupo de André, eu sou do grupo do governador Fábio Mitidieri. Fui do grupo de Déda antigamente, mas não com André. Não quero André Moura perto de mim, porque dizem que quando ele chega perto dá azar. Ele já tem o compromisso dele aí eu não quero. Eu tenho um compromisso com o governador Fábio; com o vice-governador Zezinho Sobral; com o senador Laércio Oliveira; com o senador Alessandro. Nós estamos com um grupo muito forte e o grupo quem elege é o povo e o povo tá do meu lado”, disse

“Foi o governador que me pediu e disse, ‘converse com André!’… Eu até fui, mas fiquei constrangido, porque eu não gosto desse tipo de coisa. Mas eu vi que não dava certo, não é a minha praia esse tipo de coisa”, afirmou Airton Martins.

Com a presença do governador Fábio Mitidieri, Airton Martins foi escolhido em convenção, no domingo (28), como candidato a prefeito da Barra dos Coqueiros. O vereador Fernando Freitas foi escolhido como vice. Além do PSD, PP, MDB e PSB integram a coligação majoritária.

Foto assessoria

Por Keizer Santos