“Não tem indenização que pague a desestrutura na vida de pessoa vítima de assédio”, afirma procurador

Assédio moral e sexual no ambiente do trabalho foi o tema da edição desta semana do podcast OAB em Pauta. O procurador do Trabalho Ricardo Carneiro foi um dos entrevistados e destacou a atuação do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) diante dos casos e a gravidade dessas práticas. “Não tem indenização que pague a desestrutura na vida de uma pessoa que é vítima de assédio. O ano de 2024 foi recordista em número de denúncias no MPT-SE. Desse total, quase 21% correspondem a casos de assédio moral e sexual”, explicou o procurador.

O bate-papo foi conduzido pela advogada e diretora-geral da Escola Superior de Advocacia de Sergipe (ESA/SE), Samyle Regina Matos, com a participação da advogada e vice-presidente do Comitê de Combate e Enfrentamento ao Assédio Moral, Sexual e Discriminação da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional-Sergipe (OAB-SE), Danila Leite, além do advogado e presidente da Comissão Especial da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB-SE, Johnatan Andrade.

Na entrevista, questionado sobre o cenário atual no combate ao assédio moral e sexual no trabalho, o procurador Ricardo Carneiro opinou. “Não acho que existe, hoje, uma conscientização por parte dos empregadores, nem mesmo pelos empregados. O que eu acho que é que as empresas já perceberam o risco financeiro que é ter trabalhadores assediados, com impactos relacionados à saúde mental. Muitos desses trabalhadores passam a receber benefícios, a empresa tem que contratar mais gente e preparar novos profissionais e muitas empresas já começaram a fazer essa conta”, pontuou.

A entrevista completa está disponível no YouTube da OAB-SE.

Como denunciar?

Casos de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho podem ser denunciados ao MPT-SE através do site: prt20.mpt.mp.br. Outro canal de denúncias é o telefone (79) 3194-4600 ou, ainda, de forma presencial, na sede do órgão, em Aracaju (Avenida Desembargador Maynard, n. 72 – Bairro Cirurgia – Aracaju ) ou na Procuradoria do Trabalho do Município de Itabaiana (Avenida Otoniel Dórea, n. 445 – Centro). O atendimento presencial acontece de segunda a sexta, das 8h às 14h.

Texto e foto Lays Millena Rocha