NAT divulga novas vagas de emprego para  construção civil em Sergipe

Novas oportunidades de emprego são captadas pelo Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) e direcionadas aos trabalhadores sergipanos com experiência em funções na área da construção civil.

São vagas para pedreiro, carpinteiro, servente, técnico de segurança, soldador, caldeireiro, ajudante prático, técnico em edificações, eletricista (predial/industrial), mecânico industrial, pintor (predial/industrial), hidrojatista e desenhista técnico. Entre os requisitos, está a necessidade de experiência na função e disponibilidade para trabalhar.

O cadastro deve ser realizado presencialmente na sede do NAT, localizado na Rua Santa Luzia, 680, São José, Aracaju. Interessados devem levar RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de residência, currículo e/ou certificados e experiências.

Mais oportunidades

Além das vagas na área da construção civil, o NAT também anuncia abertura para serviços gerais, vendedor balconista, vendedor online, auxiliar de escritório e supervisor de vendas, destinados à ampla concorrência. Entre os requisitos, há necessidade de experiência na carteira e ensino médio completo. No caso de vagas afirmativas para pessoas com deficiência (PcD) há vaga para auxiliar de limpeza, com requisito de ensino médio completo.

O NAT é um órgão intermediador de mão de obra entre trabalhadores e empregadores, com papel social também direcionado à qualificação. Oportunidades de trabalho são captadas pelo núcleo e divulgadas no instagram @nat_sergipe.