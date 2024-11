NAT oferece 28 novas vagas de trabalho disponíveis nesta quarta

O Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), setor vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) conta com 28 vagas remanescentes nesta quarta-feira, 6. Entre as oportunidades, destacam-se vagas afirmativas para mulheres e Pessoa com Deificiência (PcD).

Trabalhadores em busca de recolocação no mercado laboral devem comparecer à sede do órgão, localizada na Rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, em Aracaju. O atendimento ao público é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. As vagas estão abertas para candidatos de diversas escolaridades, com ou sem experiência.

É necessário levar documentos pessoais (RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência atualizado), além de currículo e certificados que comprovem experiências anteriores. Para PcD, é imprescindível apresentar o laudo médico. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: 79 991 98-0027. As oportunidades também são divulgadas nas redes sociais da Seteem e do NAT, no Instagram @trabalho.se e @nat_sergipe.

Confira detalhes:

7 vagas para pedreiro

Requisitos: seis meses de experiência na função.

1 vaga para operador de caixa

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função (comprovada em CTPS).

1 vaga para vidraceiro

Requisitos: ensino médio completo, com ou sem experiência na função e habilitação AB.

1 vaga para supervisor de merchandising

Requisitos: ensino superior em Administração, publicidade ou áreas relacionadas, disponibilidade para viagens, conhecimento em pacote office (excel intermediário/avançado, word e power point), habilitação B e experiência na função (comprovada em CTPS).

1 vaga para supervisor regional

Requisitos: ensino superior completo em marketing, economia, administração ou afins; experiência na função (não comprovada em CTPS).

1 vaga para vendedor externo

Requisitos: ensino médio completo, habilitação “a”, experiência na função e veículo próprio (moto).

1 vaga para apontador

Requisitos: necessário saber ler e escrever e 6 meses de experiência na função.

3 vagas para eletricista

Requisitos: curso de eletricista e habilitação categoria A ou B.

3 vagas para caldeireiro

Requisitos: curso de solda e habilitação categoria A ou B.

3 vagas para eletromecânico

Requisitos: curso de eletromecânica e habilitação categoria A ou B.

1 vaga para alinhador ônibus e caminhão

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função.

Vagas afirmativas para mulheres

1 vaga para zeladora

Requisitos: necessário saber ler e escrever e 6 meses de experiência na função.

1 vaga para costureira

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência com costura reta e overloque.

1 vaga para bordadeira

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função.

1 vaga para repositora

Requisitos: experiência na função (comprovada em CTPS).

Vagas afirmativa para Pessoa com Deficiência (PcD)

1 vaga para empacotador

Requisitos: experiência na função.