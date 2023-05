Netinho Guimarães quer instituir a “Semana Estadual do Apicultor e da Proteção às Abelhas”

No mês em que se comemora o Dia do Apicultor – 22 de maio, o deputado estadual Netinho Guimarães (PL) protocolou na Alese, o Projeto de Lei de sua autoria, que visa instituir a “Semana Estadual do Apicultor e de Proteção às Abelhas”, a ser realizada, anualmente, a partir do dia 20 (vinte) do mês de maio.

A Semana Estadual do Apicultor e de Proteção às Abelhas deverá fomentar discussões sobre questões ambientais, permitir que os produtores de todo o estado compartilhem experiências positivas de suas atividades e ainda, enaltece o papel que desenvolvem, como importantes elementos de contribuição para o desenvolvimento da economia.

O deputado Netinho solicita o apoio de todos os parlamentares para a aprovação deste projeto de lei, assim incluí-lo no calendário oficial do Estado. O projeto está em tramitação na Casa Legislativa e será apreciado para votação.

“A aprovação deste projeto visa, principalmente respaldar as centenas de apicultores e meliponicultores sergipanos através de políticas públicas, que garantam o pleno desenvolvimento da cadeia produtiva, viabilizando mais oportunidades de investimentos e ampliando as possibilidades de produção e comercialização dentro do Estado, cujo município destaque é Tobias Barreto”, justifica o parlamentar.

A apicultura e a meliponicultura juntas geram produtos para serem consumidos pelas pessoas, como o mel, que é um alimento com excelentes qualidades nutricionais, a própolis e o pólen, produtos de uso terapêutico e cada vez mais valorizados no mercado.

Segundo dados do IBGE, só em 2021 no estado de Sergipe os produtores entregaram mais de 99 mil quilogramas de produtos e faturaram mais de 2,1 milhões de reais.

Por Cláudia Meireles