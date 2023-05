Netinho Guimarães pleiteia ao governo pavimentação asfáltica para trevo da rodovia SE-204

O deputado estadual Netinho Guimarães (PL), solicitou ao governador Fábio Mitidieri, através da indicação nº. 211/2023, aprovada pela Assembleia Legislativa de Sergipe, a imediata pavimentação asfáltica no trevo situado na SE-204, que liga o povoado de Ladeira à cidade de Pacatuba, estrada que vem a ser a via principal de ligação dos povoados à sede do município de Japoatã.

A presente indicação é fruto de reivindicações de moradores da região que transitam diariamente pela via e que sofrem com s constante acidentes e danos causados aos seus veículos, devido a enorme quantidade de buracos, além de riscos de acidentes aos usuários que transitam por essa rodovia.

O parlamentar pede urgência para que o serviço seja efetuado com eficiência, proporcionando tranquilidade para motoristas e pedestres.

“A recuperação dessa rodovia levará à redução dos acidentes automobilísticos e atropelamentos de e pedestres e animais, que infelizmente tem sido constante”, lamenta o parlamentar.

O deputado lembra o fato de que esta rodovia serve para o deslocamento diário de centenas de pessoas (inclusive idosos e crianças), que se deslocam dos povoados à sede do município para estudar, trabalhar ou se submeter-se a tratamentos de saúde nas clínicas, hospitais e comércio da região.

A via a ser pavimentada tem cerca de 17 km de extensão e o seu melhoramento beneficiará diretamente os quase 15.920 habitantes dos dois municípios envolvidos.

Por Cláudia Meireles

Foto – Assessoria parlamentar