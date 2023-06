Netinho Guimarães reivindica ampliação do sistema de água para povoados tobienses

Através da indicação nº. 259/2023 aprovada pela Assembleia Legislativa de Sergipe, o deputado estadual Netinho Guimarães (PL) solicitou à DESO – Companhia de Saneamento de Sergipe, documento enviado ao presidente do órgão, Luciano Goes, que realize com a maior brevidade possível os estudos técnicos necessários, consequentemente, se for viável, para que seja ampliado o sistema de abastecimento de água do poço artesiano existente no povoado Jurema para o povoado Curtume, bem como para os Assentamentos Novo Marimbondo e Canaã, todos no município de Tobias Barreto.

O parlamentar solicitou ainda, que a empresa providencie a perfuração de outros poços artesianos em cada uma dessas comunidades, além da instalação de dessalinizadores, se necessário.

Netinho Guimarães lembra que há um poço artesiano no povoado Jurema, cuja vazão de água é superlativo à demanda da população local.

“A indicação é justificada devido às várias reivindicações de moradores e lideranças da região desses povoados, que sofrem com a total falta de água para o consumo humano em residências, escolas creches e estabelecimentos comerciais”, salienta o deputado.

Por Cláudia Meireles