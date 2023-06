Deputado Netinho Guimarães requer Centro de Tratamento para pacientes de Hemodiálise na Região do Baixo São Francisco

Através de indicação nº. 251/2023, aprovada pela Assembleia Legislativa de Sergipe, o deputado estadual Netinho Guimarães (PL), propõe ao governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, juntamente ao secretário estadual de Saúde, Walter Pinheiro, a instalação de Centro de Tratamento para pacientes de Hemodiálise na Região do Baixo São Francisco.

A propositura tem o intuito de proporcionar aos habitantes da Região do Baixo São Francisco, uma unidade de tratamento para os cidadãos que sofrem de insuficiência renal aguda ou crônica graves.

De acordo com o parlamentar, muitos cidadãos que residem naquela localidade, vêm sofrendo com a falta de atendimento específico nas unidades de saúde locais e por isso, infelizmente precisam se deslocar com frequência a outras regiões ou à capital sergipana, no mínimo três vezes por semana para serem tratados.

“A temática é de extrema importância com uma necessidade urgente a fim de minimizar o sofrimento de pacientes tutelados pelo Estado e lhes proporcionar o atendimento devido, sem fazê-los sofrer, ainda mais especialmente com cansativos deslocamentos em busca de hemodiálise”, justifica.

O deputado menciona ainda, que a maior parte das pessoas que se submete ao tratamento da hemodiálise são acometidos de uma ampla variedade de ouros distúrbios reflexos, a exemplo do desequilíbrio de fluidos e eletrólitos, como sobrecarga de volume, acidose metabólica e hiperfosfatemia, bem como outras anormalidade relacionas à disfunção hormonal ou sistemática, como anorexia, náusea, vômitos, fadiga, hipertensão, anemia, desnutrição e doenças ósseas.

O deslocamento em busca do tratamento médico adequado é fisicamente desgastante para os enfermos e também oneroso, fato que não pode ser ignorado, sobretudo, porque boa parte das família destes enfermos da região não tem condições suficientes de arcar com as despesas de transporte, alimentação e hospedagem, daí se faz necessária a unidade de tratamento para estes pacientes.

O parlamentar ressalta que conta com a sensibilidade do governador Fábio Mitidieri para acatar o objetivo proposto pela indicação providenciando a instalação da unidade com a maior brevidade possível para atender os cidadãos da Região do Baixo São Francisco.

Por Cláudia Meireles