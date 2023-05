Neto Batalha parabeniza a gestão do governador Fábio Mitidieri

Durante sessão plenária na manhã desta quarta-feira (17), o deputado estadual Neto Batalha (PP) parabenizou a gestão do governador Fábio Mitidieri. Na oportunidade, o parlamentar citou programas realizados pelo governo do Estado, a exemplo do ‘Sergipe é Aqui’, viagens para atrair investidores, e projetos aprovados na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), como o aumento salarial dos servidores públicos do Estado.

“Quero parabenizar a gestão eficiente do nosso governador Fábio Mitidieri, que nesses quatro meses vem revolucionando nosso Estado. Promessas de campanha sendo cumpridas, a exemplo do Programa ‘Sergipe é Aqui’, onde ele leva aos municípios sergipanos mais de 150 serviços aos cidadãos. Esse programa que já aconteceu em quatro edições, Boquim, Propriá, Porto da Folha e Estância. O governador sempre também atendendo a todas as classes, sindicatos, procurando entender as pautas, sensível, e que nesses quatro meses já concedeu aumento salarial aos servidores públicos. Concedeu melhoria a segurança pública, através da periculosidade. Participamos em São Paulo do ‘Sergipe Day’, onde mostramos a viabilidade de nosso Estado para vários empresários e investidores, que Sergipe é a nova fronteira energética de nosso país, atraindo investimentos através do gás. Fico orgulhoso de fazer parte desta bancada a favor do nosso governador”, afirmou Neto Batalha.

Foto: Joel Luiz

Por Paulo Santos