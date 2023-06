Neto Batalha participa de Fórum de Conscientização no Combate às Drogas

O deputado estadual Neto Batalha (PP) participou na manhã desta segunda-feira, dia 26, do I Fórum de Conscientização no Combate às Drogas, ocorrido no Auditório da Escola do Legislativo, em Aracaju. A iniciativa partiu do Instituto Batalhão da Restauração que desenvolve um trabalho voltado à recuperação de dependentes químicos.

Neto Batalha é voluntário do instituto e elogiou a realização do evento que integra a programação do Dia Internacional do Combate às Drogas, celebrado em 26 de junho. “ Parabenizo toda a equipe do Batalhão em nome de Capitão Samuel, um grande amigo e líder dessa importante instituição”, declarou.

A primeira edição do Fórum de Conscientização no Combate às Drogas teve o médico Almir Santana como palestrante. Responsável pelo programa DST/AIDS da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Almir Santana falou sobre os males que as drogas causam ao organismo, sendo uma das principais causas da propagação de DST´s entre os dependentes químicos.

O evento também abordou os impactos negativos das drogas para a sociedade sergipana e as principais ações realizadas pelo Instituto Batalhão da Restauração desde a sua fundação em 2017.

Fonte e foto assessoria