Neto Batalha  pede atenção para segurança pública em Itabi

Deputado Neto Batalha se reúne com coronel da PM e pede atenção para segurança pública em Itabi

Uma onda de violência atingiu nos últimos dias a cidade de Itabi, distante 138 km da capital sergipana. Casa, sítios e fazendas estão sendo assaltadas na zona rural da cidade e tem deixado a população assustada. Cerca de 20 ocorrências semelhantes foram registradas na delegacia do município e a suspeita é que uma única quadrilha seja responsável pelos crimes. Preocupado com a situação, o deputado estadual Neto Batalha (PP) se reuniu na manhã desta quarta-feira, dia 12, com o coronel Flávio Arthur do Comando do Policiamento Militar Especializado (CPME) para solicitar uma maior segurança na região.

Durante reunião, o comandante garantiu ao deputado que vai aumentar o patrulhamento em toda região, para tentar acabar com os problemas pontuais por meio de ações e prender os bandidos que estão agindo naquela localidade. A boa noticia é que a policia da Caatinga efetuou na terça-feira a prisão de alguns elementos suspeitos por estes roubos.

Atualmente, Itabi possui uma população de 4.745 pessoas, de acordo com o censo do IBGE divulgado no mês passado. “É uma cidade de moradores tranquilos e sem registros de violência historicamente. Por isso, acionamos a Policia Militar de Sergipe para trazer a paz de volta no local”, declarou Neto Batalha.

Foto assessoria