Neto Batalha visita Funcap e busca apoio para grupo cultural de Itabi

Acompanhado do grupo de ‘Oração Terço dos Homens’ do município de Itabi, o deputado estadual Neto Batalha (PP) visitou nesta quinta feira, dia 27, a Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) com objetivo de estabelecer parceria e apoio cultural para a realização do Encontro Estadual dos Terços dos Homens agendado para o dia 19 de novembro, na cidade de Canindé de São Francisco.

Na ocasião, fui muito bem recebido pela presidente da Funcap, Antônia Amorosa, que garantiu estudar uma forma de viabilizar apoio para o grupo cultural de Itabi.

“Aproveitei para desejar sucesso em sua nova missão. Um dos maiores nomes da música sergipana, Amorosa conhece as demandas do setor cultural e, certamente, fará uma gestão exitosa à frente da Funcap, trazendo avanço e inovação para promoção das ações de fomento à cultura sergipana”, destacou o parlamentar.

Foto asssessoria

Por Guilherme Fragas