Neto Batalha visita hospital em São Cristóvão e garante emendas para melhorar atendimento

Nesta quinta-feira (10), o deputado estadual Neto Batalha (PP) visitou o Hospital Nosso Senhor dos Passos, em São Cristóvão, para verificar as principais demandas da instituição. O parlamentar declarou que vai destinar emendas para aumentar a qualidade de serviços prestados à população.

“É um hospital que atende muitos pacientes da região e por isso necessita de mais recursos públicos, por isso fiz esta visita para entender as principais dificuldades no momento”, salientou o deputado.

Neto Batalha destacou a atual gestão da presidente Magna Lúcia Barroso e toda a sua equipe. “Percebi que desde a estrutura física até o setor administrativo a instituição hospitalar está sendo bem administrada. Claro que pode melhorar com a indicação de mais recursos, e é isso que vou buscar com o senador Laércio Oliveira e outros parlamentares, além de minha contribuição via Assembleia Legislativa”, assegurou.

O deputado agradeceu a recepção dos funcionários do hospital e a companhia dos vereadores de São Cristóvão, Regis do Rosa e Leandro da Renovação, além do amigo Ricardo Elias.

Opera Sergipe

O Hospital Nosso Senhor dos Passos é uma das instituições que integram o programa Opera Sergipe, uma iniciativa do governo estadual que vem realizando diversos tipos de cirurgia na capital e interior.

Neto Batalha quer buscar parcerias com o governador Fábio Mitidieri para garantir mais recursos e ampliar os procedimentos cirúrgicos no hospital de São Cristóvão.

