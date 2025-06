Nitinho critica veto ao projeto que equipara diabetes tipo I à deficiência

O deputado federal Nitinho Vitale (PSD-SE) divulgou um vídeo nas redes sociais, nesta terças-feiras, (10), manifestando forte repúdio ao veto do presidente da República ao projeto de lei que reconhece pessoas com diabetes mellitus tipo I como pessoas com deficiência, assegurando-lhes os direitos previstos na legislação inclusiva nacional.

No vídeo, Nitinho afirma com indignação:

“É inadmissível o presidente vetar um projeto que foi aprovado por ampla maioria no Congresso e que reconhece a luta diária de milhares de brasileiros que convivem com a diabetes tipo I. Essa condição compromete a qualidade de vida, exige controle constante, cuidados rigorosos e acesso a medicamentos. Precisamos proteger essas pessoas, não ignorá-las.”

O parlamentar, que é defensor histórico da causa dos diabéticos no Congresso Nacional, enfatizou que o veto foi um erro político e social grave, e que irá atuar firmemente para sua derrubada no plenário:

“Vou trabalhar incansavelmente para que esse veto seja derrubado. Essa é uma questão de dignidade humana. O Parlamento já disse sim, e agora vamos dizer não a esse veto.”

Projeto – O PL 2687/2022, aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, previa que pessoas com diabetes tipo 1 teriam os mesmos direitos legais das pessoas com deficiência — como prioridade em políticas públicas de saúde, educação e trabalho.

O veto presidencial, publicado no Diário Oficial da União em janeiro de 2025, alegou vício de iniciativa e impacto orçamentário sem previsão de compensação.

Diabetes tipo I – O diabetes mellitus tipo I é uma condição autoimune crônica que requer aplicação diária de insulina, monitoramento constante da glicemia e cuidados multidisciplinares.

Para especialistas, a equiparação a pessoa com deficiência permitiria maior proteção legal e acesso facilitado a tratamentos e benefícios.

Apoio da sociedade – Organizações de pacientes, endocrinologistas e associações de defesa de direitos humanos também reagiram negativamente ao veto e vêm pressionando o Congresso Nacional para que o veto seja derrubado ainda neste semestre.

Por Eliz Moura