Nitinho defende fortalecimento do esporte escolar em audiência na Câmara Federal

Autor do requerimento, ele participou do debate sobre a interiorização e o fortalecimento do esporte como política pública de Estado

Nitinho Vitale (PSD-SE), suplente de deputado federal, (PSD-SE) prestigiou, na tarde da quarta-feira (18), a audiência pública na Comissão de Esporte da Câmara dos Deputados para discutir as ações da Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE).

Durante o exercício parlamentar, Nitinho foi autor do requerimento de realização da audiência. Atualmente, Nitinho está secretário Especial de Representação de Sergipe em Brasília.

O encontro reuniu dirigentes, atletas, técnicos, representantes de federações estaduais e especialistas da área.

O objetivo da audiência foi avaliar a aplicação dos recursos destinados ao desporto escolar e propor medidas para garantir transparência, eficiência e maior alcance social.

“O esporte escolar é a porta de entrada para a formação cidadã dos nossos jovens. Precisamos assegurar que os recursos públicos sejam investidos com responsabilidade, clareza e resultados concretos”, destacou Nitinho.

Entre os temas debatidos estiveram: o calendário de competições nacionais organizadas pela CBDE; a democratização do acesso, incluindo estados mais distantes e cidades do interior; a capacitação de profissionais da rede de ensino para o esporte escolar; a transparência nos repasses de recursos e nos processos de contratação; e a necessidade de políticas públicas permanentes para o setor.

O presidente da CBDE apresentou um panorama das atividades realizadas pela entidade e reconheceu os desafios de infraestrutura e logística para ampliar a participação dos estudantes brasileiros.

Ao final da audiência, Nitinho Vitale reafirmou seu compromisso com o fortalecimento do desporto escolar no país:

“Nosso trabalho está à disposição para articular políticas públicas e ações legislativas que garantam estabilidade orçamentária e fiscalização eficiente. O esporte escolar precisa ser política de Estado, não apenas de governo.”

A audiência pública marcou mais um passo na agenda parlamentar de Nitinho Vitale em defesa da transparência, da boa governança e do desenvolvimento do esporte como ferramenta de inclusão social e formação cidadã.

Texto e foto Eliz Moura