NITINHO É RELATOR DO PROJEO DE LEI QUE RECONHECE A FESTA DO MASTRO COMO MANIFESTAÇÃO CULTURAL NACIONAL

O deputado federal Nitinho Vitale , PSD-SE, concede parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 4.220/2023, de autoria da deputada federal Katarina Feitosa, nesta terça-feira, na Comissão de Cultura da Câmara Federal.

Nitinho é vereador de Aracaju licenciado e irá disputar à reeleição em 06 de outubro próximo.

Festa do Mastro

O PL de Katarina reconhece como manifestação cultural nacional a “Festa do Mastro”, realizada no município de Capela, em homenagem a São Pedro, durante o período de festividades juninas.

“É uma proposta de preservação da história, de reconhecimento das tradições e de valorização da cultura sergipana”, explicou Nitinho, ao destacar que a primeira edição da festa, em Capela, aconteceu em 29 de junho de 1939, por iniciativa popular, liderada pela Família Melo, formada pelos irmãos Napoleão, Nelson, Wilson e Anderson Melo.

O deputado federal ressaltou que prestigia anualmente a homenagem a São Pedro, no município de Capela.

Como frequentador da Festa do Mastro, o relator lembra que a manifestação cultural se caracteriza pela retirada de um tronco de árvore da mata, levado sobre os ombros dos participantes até a Rua da Palmeira, onde é fincado, portando prêmios aos vencedores, sendo finalizada com a tradicional guerra de busca pés.

“A busca do mastro continuou sendo um dos momentos de maior emoção da festa com a tradicional brincadeira da lama”, justificou Katarina Feitosa, ao lembrar que a data festiva reúne representantes de todos os municípios de Sergipe e de diversas localidades do Brasil.

“É fonte de economia do município em diversas frentes, seja gerando emprego e renda, seja através do entretenimento” , defendeu a autora.

Foto assessoria

Por Eliz Moura