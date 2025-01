Nitinho entrega sete ambulâncias do SAMU frutos de pleitos ao Governo Federal

Em atendimento à destinação do deputado federal Nitinho Vitale , PSD-SE, o Estado de Sergipe recebe sete ambulâncias do SAMU, na manhã desta sexta-feira, 31.

“Acredito que esta iniciativa trará um impacto positivo na vida da população, proporcionando um atendimento mais ágil e humanizado em situações de emergência”, explicou o deputado, reconhecido em Brasília por apresentar na Câmara Federal o maior volume de pleitos para a saúde pública do Estado.

“As ambulâncias, equipadas com os mais modernos recursos, serão distribuídas entre as diversas regiões do Estado, atendendo às necessidades específicas de cada localidade”,

informa o deputado, anunciando que já foram contemplados os municípios de Aracaju, com quatro ambulâncias, alem de Itabaianinha, Areia Branca e Barra dos Coqueiros, com uma unidade cada.

A entrega, feita pelo Governo Federal, através do Ministério da Saúde, acontece no Largo da Igreja do Bonfim, na capital baiana, Salvador. “Agradeço à ministra da Saúde, Nízia Trindade, e aos técnicos do MS pela sensibilidade e parceria que só trazem benefícios à população”, reconheceu.

Antecipadamente, o gabinete parlamentar emitiu comunicação e convite ao secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, e secretarias de Saúde dos respectivos municípios para comparecimento à solenidade para recebimento das ambulâncias.

Por Eliz Moura – Foto: Vinícius Andrade