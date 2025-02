Nitinho figura entre os 50 mais bem avaliados dentre os 513 da Câmara Federal

No primeiro ano, ele protocolou mais de 30 proposituras, foi assíduo e representou o menor gasto com gabinete

Neste dia 06 de fevereiro, ao completar o primeiro ano no exercício do mandato, o deputado federal Nitinho Vitale (PSD-SE) figura no Ranking dos Políticos entre os 50 parlamentares mais bem avaliados nacionalmente na Câmara dos Deputados no ano de 2024.

“Fico muito agradecido aos sergipanos que me deram a oportunidade de mostrar o meu trabalho aqui em Brasília”, reconheceu.

*Ranking* – Entre os 513 deputados, ele obteve 8,37, a segunda melhor nota em desempenho legislativo entre os representantes de Sergipe. A maior nota da Casa foi 8,80 atribuída ao deputado federal de São Paulo, Arnaldo Jardim, seguido de outros como Pedro Paulo, Zé Vitor, Mendonça Filho, Caroline de Tony, Nicolas Ferreira , Antônio Brito, Hugo Mota, Marcelo Van Hattan, Kim Kataguiri, Tábata Amaral, Bia Kisses, Luis Felipe de Orleans e Bragança.

Assiduidade – Nitinho alcançou alto indíce de assiduidade e de aproveitamento em comissões temáticas.

Gasto público – No ano de 2024, Vitale também

representou o menor gasto de gabinete entre os representantes sergipanos.

Proposituras – Neste primeiro ano de mandato, o parlamentar também liderou no número de proposituras protocoladas. Foram mais de 30 desde a posse, incluindo a solenidade comemorativa aos 169 anos de Aracaju, realizada no Plenário Ulisses Guimarães.

Experiência- “Minha experiência legislativa na Câmara Municipal de Aracaju foi fundamental na condução do mandato, nos resultados e no reconhecimento em Brasília”, explicou.

Saúde – O deputado também se notabiliza em Brasília como o parlamentar que apresentou o maior volume de pleitos para a saúde pública do Estado. Image

No último 30 de janeiro, ele participou em Salvador de uma solenidade de entrega de sete ambulâncias do Samu, frutos de pleitos apresentados ao Governo Federal, através do Ministério da Saúde.

O parlamentar revela que foram contemplados os municípios de Aracaju com quatro ambulâncias; Barra dos Coqueiros, Areia Branca e Itabaianinha com uma unidade cada.

Por Eliz Moura – foto assesso