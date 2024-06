Nitinho garante recursos para recuperação da Praça do Horto do Carvalho II

A prefeitura de Aracaju já pode deflagrar o processo de contratação e iniciar as obras de recuperação e reposição de equipamentos da praça do Horto do Carvalho II.

Os recursos, no montante de R$ 273.850,00, para recuperação da praça foram garantidos por indicação de emenda impositiva ao orçamento municipal 2022, de autoria do vereador Nitinho Vitale, e já foram liberados.

A recuperação da praça localizada na rua Sabino Ribeiro Chaves, no bairro Aruana, foi uma reivindicação da comunidade do Orto do Carvalho ao vereador Nitinho. “Em nossas visitas ao Orto do Carvalho, recebemos o pedido da comunidade que quer a restauração do espaço de lazer e integração entre as famílias”, justificou o parlamentar.

Entre as reclamações dos moradores estão os equipamentos danificados, calçadas esburacadas, bancos estragados e brinquedos sem manutenção.

Foto: Gilton Rosas/CMA