Nitinho quer carteira de identificação pra orientar socorro aos diabéticos

Nitinho Vitale, deputado federal e vereador de Aracaju licenciado, atuou na Câmara Municipal de Aracaju e atua na Câmara Federal em defesa dos direitos dos portadores do Diabetes Mellitus tipo I e II.

Carteira médica

Na Câmara de Aracaju, Nitinho é autor do Projeto de Lei Ordinária n° 13/2024 que cria a a carteira de identificação do paciente portador do Diabetes Mellitus no município de Aracaju.

Com a aprovação do PL, Nitinho pretende agilizar o socorro imediato aos diabéticos em episódios de mal-estares súbitos, em decorrência da desregulação da glicose no sangue, como na ocorrência de hipoglicemia e/ou da hiperglicemia, seus sintomas e sequelas.

“Em situações de desmaios e inconsciência do diabético, é fundamental que o socorro seja orientado por documento oficial com indicação médica e confiável para evitar erros”, esclarece o parlamentar.

O PL determina que a Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria da Saúde, emita a carteira de identificação do diabético, onde constem informações sobre o diagnóstico preciso, laudos e indicações médicas; e prescrições medicamentosas permanentes, orientando o atendimento assertivo ao paciente em situações de urgência e emergência.

Deputado federal

Como deputado federal em exercício, Nitinho tem se empenhado pela aprovação do PL n° 2687/2022, que equipara o direito do portador do Diabetes Mellitus tipo I ao das Pessoas Portadoras de Deficiência (PCDs).

