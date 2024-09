NIULLY CAMPOS É A PRIMEIRA CANDIDATA A PREFEITA A ASSINAR A CARTA COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO DO SINDIPEMA

Ao assinar o documento com seus 11 pontos, a candidata sinaliza um pacto com a educação pública, estabelecendo-a como umas das prioridades centrais da sua futura gestão, em caso de vitória.

A candidata a prefeita de Aracaju pelo Psol, Niully Campos, foi a primeira a atender ao convite do Sindicato dos Profissionais do Ensino do Município de Aracaju – Sindipema – e assinar, na tarde desta quarta-feira (11), a Carta Compromisso com a Educação e com os Educadores nas Eleições de 2024. Niully chegou à sede do sindicato acompanhada do candidato a vereador Iran Barbosa (Psol), professor da rede municipal da capital.

Ao assinar o documento com seus 11 pontos, a candidata sinaliza um pacto com a educação pública, estabelecendo-a como umas das prioridades centrais da sua futura gestão, em caso de vitória nestas eleições.

“Reconhecemos a importância vital de uma educação pública da qualidade, inclusiva, laica, antirracista, antissexista, anticapacitista, antilgbtfóbica, com compromisso social e ambiental, com equidade e justiça social que venha garantir para todos/as o direito à educação pública e o combate às diferentes e novas formas de desigualdade, discriminação e violência”, aponta a carta.

Niully Campos agradeceu pelo convite e pela oportunidade de reforçar os seus compromissos históricos com a educação e com os educadores aracajuanos.

“Lendo essa carta compromisso, a gente fica tranquila ao dizer que os pontos estão contemplados no nosso plano de governo e, mais que isso, eles fazem parte do nosso discurso e da nossa luta cotidiana, porque é nisso que a gente acredita e é assim que se faz educação de qualidade. Quero parabenizar o Sindipema e a luta de vocês, mesmo diante de um prefeito que ignora o serviço público, que não abre o diálogo com os servidores e são vocês que constroem, que estão no chão da escola e fazem a educação cotidiana. Reafirmo aqui o meu compromisso com vocês”, ressaltou.

De acordo com o professor Obanshe Severo, presidente do Sindipema, a Carta Compromisso com a Educação e com os Educadores cumpre o papel de reafirmar as pautas da educação pública, que são nacionais e estão alinhadas com os planos Nacional e Municipal de Educação e, principalmente, evidenciar as nossas principais dificuldades, enquanto educadores, a partir da nossa realidade cotidiana”, aponta Obanshe.

“Quem mais conhece os problemas da educação do município de Aracaju é o Sindipema. Portanto, é a partir do sindicato que precisamos orientar as políticas públicas de educação no nosso município e nada mais correto do que solicitar o compromisso dos candidatos com as nossas pautas e com as políticas necessárias para melhorar a realidade da educação em Aracaju”.

Ainda segundo o presidente do Sindipema, a candidata Niully Campos já é conhecida das lutas por educação pública de qualidade social, além de ser filha de professora da rede pública de ensino.

“Tínhamos a certeza desse compromisso, que hoje apenas foi formalizado. A candidata, sendo eleita, temos certeza que a educação pública no nosso município será prioridade”, afirmou Obanshe Severo.

Também receberam ofício do Sindipema com o convite para assinar a Carta Compromisso com a Educação e com os Educadores nas Eleições de 2024 as candidatas Candisse Carvalho (PT), Delegada Danielle (MDB), Emília Correa (PL), Yandra (IUB), e o candidato Luiz Roberto (PDT), que são aguardados no sindicato.

Confira aqui a íntegra da Carta Compromisso.

Fonte e foto Sindipema