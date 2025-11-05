NO DIA DA LÍNGUA PORTUGUESA, VEREADOR LÚCIO FLÁVIO ANUNCIA LEI CONTRA LINGUAGEM NEUTRA, EM ARACAJU

Na manhã desta quarta-feira (05), o vereador Lúcio Flávio (PL) anunciou, por meio de suas redes sociais e durante seu pronunciamento no grande expediente da 96ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracaju, o protocolo de um novo projeto de lei que proíbe o uso da linguagem neutra nas repartições públicas do município.

O Projeto de Lei nº 80/2025 foi apresentado em uma data simbólica: 5 de novembro, Dia Nacional da Língua Portuguesa. O parlamentar destacou que a iniciativa tem como objetivo preservar a integridade da língua e assegurar seu uso correto nos documentos e comunicações oficiais da administração pública.

Nas redes sociais, Lúcio Flávio reforçou o propósito do projeto: “Hoje é 5 de novembro, Dia Nacional da Língua Portuguesa, mas da língua mãe, a raiz. E foi para proteger a nossa Língua Portuguesa que protocolei o PL 80/2025, que visa garantir a proteção e a integridade da nossa língua dentro dos documentos oficiais, especialmente nas instituições do município de Aracaju, como as escolas públicas.”

Encerrando sua fala, o vereador foi enfático ao reafirmar sua defesa da norma culta: “Nada de ‘elu’, nada de ‘todes’. Viva a Língua Portuguesa!”

