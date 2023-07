No Japão, senador Rogério Carvalho discute parcerias para desenvolvimento econômico e ambiental do Brasil

Nesta sexta-feira, 28, o senador Rogério Carvalho (PT/SE) participou de reuniões com autoridades governamentais do Japão e ministros de setores estratégicos, como Saúde e Agricultura. Segundo o parlamentar, as pautas abordadas nos encontros têm um impacto significativo na relação diplomática e econômica do Brasil com os países asiáticos, além de trazerem benefícios importantes para a nação brasileira.

No encontro com a Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica), Carvalho discutiu sobre a obtenção de recursos para a recuperação de áreas degradadas no Brasil. “O grande destaque é a possibilidade de conseguir recursos para financiar a recuperação de milhões de hectares de áreas degradadas, para evitar desmatamento e dobrar a produção agrícola em 10 anos nas áreas que já foram desmatadas, com captura de carbono e respeito aos direitos trabalhistas”, destacou.

Além disso, com os ministros da Agricultura, Florestas e Pesca (MAFF), Tersuro Nomiura, e da Saúde, Trabalho e Bem Estar (MHLW), Katsunobo Kabo, foram tratadas questões sanitárias e o aumento das exportações de carne suína, bovina e de frango do Brasil. “Esses temas são fundamentais para fortalecer o comércio entre o Brasil e o Japão, bem como impulsionar a economia nacional”, comentou Carvalho.

A presença do senador Rogério Carvalho nessas discussões tem se mostrado primordial para a definição de estratégias que serão aplicadas no Brasil. Sua atuação política e diplomática tem aberto portas para parcerias e cooperações que trazem benefícios mútuos para os países envolvidos, consolidando a importância do Brasil no cenário internacional. “Essas discussões reforçam a importância do diálogo e da colaboração entre nações, especialmente com nossos parceiros asiáticos, impulsionando o desenvolvimento econômico sustentável e a conservação ambiental no Brasil”, explicou.

“O Brasil se posiciona cada vez mais como protagonista no cenário internacional, graças ao empenho do Governo Federal e do presidente Lula, que buscam oportunidades e parcerias em prol do desenvolvimento econômico e ambiental do nosso país”, concluiu.

Fonte e foto: Assessoria de Comunicação