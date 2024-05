No “Maio Lilás”, MPT-SE realiza audiência pública com sindicatos

Evento reforça a importância da participação dos jovens no movimento sindical

Na próxima quarta-feira (29), o Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), realiza uma audiência pública para apresentação do projeto “Sindicalismo e Diversidade”. O evento, que será iniciado às 8h, é aberto para entidades sindicais e jovens trabalhadores.

De acordo com o Procurador do Trabalho e coordenador regional da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical (CONALIS), Ricardo Carneiro, o intuito do projeto é estimular e incentivar a participação dos jovens na vida sindical e estreitar o diálogo com as entidades sindicais para encontrar opções de inserção ativa dos jovens.

“Não só é possível, como é necessário mudar essa realidade. Os jovens de hoje, em alguma medida já são, e em outra medida estarão, mais fortemente ainda, representando o segmento laboral ativo brasileiro. Nossa economia ativa do futuro é ter esses jovens de hoje, então é importante que eles saibam que a atuação sindical é imprescindível”, reforça o Procurador.

Para participar da audiência, será necessário confirmar, com antecedência, a participação via email (prt20.oficio06@mpt.mp.br), ligação telefônica (79 3194-4600), com direcionamento ao 06° ofício ou WhatsApp (79 3194-4726). Caso possível, encaminhando nome completo, telefone e email dos eventuais participantes.

Por Lays Millena Rocha