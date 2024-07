NO MÊS EM QUE O ECA FAZ 34 ANOS, VEREADOR LAMENTA A FALTA DE INVESTIMENTO NA REDE DE PROTEÇÃO INFANTIL EM ARACAJU 

“A gente percebe que a falta de orçamento engessa políticas públicas voltadas para esses seres tão vulneráveis”, disse o vereador

O vereador Eduardo Lima (Republicanos) usou o grande expediente, na manhã desta quarta-feira, dia 03, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), para falar dos 34 anos do Estatuto da Crianças e do Adolescente (ECA), que serão completados no dia 13 de julho.

“O ECA é ganho para o Brasil. Algo que foi desenvolvido de forma extraordinária para proteger aqueles seres que vivem em vulnerabilidade, que são as crianças e adolescentes, que precisam da segurança do adulto, do poder público e da sociedade em geral”, disse Eduardo Lima que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente na CMA.

No entanto, o parlamentar falou da sua tristeza de ver a falta de execução de programas e ações voltadas para a família e ao ECA.

“É só a população aracajuana ver o parecer do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE), sobre as contas de 2009 e 2010 da Prefeitura de Aracaju, aprovadas com ressalvas, que vemos que o sistema de proteção da criança e do adolescente em Aracaju não teve grande investimento” afirmou.

E continuou: “A gente percebe que a falta de orçamento engessa políticas públicas voltadas para esses seres tão vulneráveis. As contas de 2009 e 2010 estão refletindo hoje. A falta de investimento na educação básica e infantil e na construção de espaços e ferramentas para garantir a rede de proteção de crianças e adolescentes faz com que as políticas públicas sejam subutilizadas”, lamentou.

Por Leonardo Teles

Foto: Gilton rosas