No nosso governo, o baixo São Francisco é prioridade, diz Fábio, ao inaugurar obras e dar ordens de serviços

O governador Fábio Mitidieri realizou entregas de investimentos nos municípios de Japoatã, Santana do São Francisco e Neópolis, em passagem pela região do baixo São Francisco neste sábado, 5. Em Japoatã, Mitidieri inaugurou a Praça Antônio José Neto e deu ordem de serviço para reestruturação da Rodovia Leudes Alves dos Santos (SE-204), que liga o município a Propriá, um investimento de R$ 17.274.718,31. Foram entregues ainda 2.700 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica de ruas de Japoatã, um investimento de R$ 204.201,00.

“O baixo São Francisco sempre era deixado de lado, ninguém investia. Já investimos mais de R$ 200 milhões para devolver a dignidade para os moradores daqui. Toda a região recebendo investimentos significativos em rodovias, escola, pavimentação, mas queremos mais, porque temos uma dívida histórica com vocês. No nosso governo, o baixo São Francisco é prioridade. Hoje é um dia de gratidão!”, disse o governador Fábio Mitidieri.

Ao assinar a ordem de serviço para reestruturação da Rodovia Leudes Alves dos Santos (SE-204), que liga o município a Propriá, o governador Fábio Mitidieri ressaltou que a SE-204 é uma via estratégica para o desenvolvimento regional e melhoria da qualidade de vida da região.

“Essa é uma ordem de serviço muito aguardada por todo mundo que transita aqui pelo baixo São Francisco. E a gente vai trazer uma rodovia nova, segura, moderna, com espaço de acostamento, que possam transitar carros leves e pesados e que possa ser mais uma rota segura para quem vem da capital. Todas as nossas obras, elas têm uma integração, e com essa a gente viabiliza o acesso ao litoral norte, que é um litoral muito importante”, ressaltou o governador.

A deputada estadual Maisa Mitidieri destacou a importância da reestruturação da SE-204 para a mobilidade, segurança e crescimento da região. “Governador, você está realizando um sonho com a revitalização da rodovia Japoatã-Propriá. Como deputada, tenho a obrigação de cobrar e de fiscalizar e você tem sido atencioso com o baixo São Francisco”, pontuou Maisa.

O ex-deputado federal, André Moura, também presente na solenidade, frisou os resultados positivos da gestão estadual, que depois de conquistar a nota A na avaliação realizada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), recebeu nota AAA da renomada agência de risco Fitch, a mais alta classificação concedida a estados e municípios.

“Onde a gente passa, tem obra e marca de seu governo. Sergipe vive novo momento e marca disso são as conquistas econômicas, como a Capag e a nota da Fitch, que o governador conseguiu. Quero parabenizar sua equipe por transformar sonhos dos sergipanos em realidade. Fábio faz um governo diferenciado também nisso, de ser municipalista, de ouvir as pessoas, os prefeitos”, afirmou André.

Praça

A atuação conjunta entre Governo, município e parlamento tem fortalecido a capacidade de investimentos no estado. A obra da Praça Antônio José Neto contou com projeto do ProjetarSE e recursos de emenda parlamentar de autoria do deputado Fábio Reis.

“Uma parceria que faz bem para o povo. Uma praça de R$ 500 mil, com pavimentação e que traz qualidade de vida. Quero agradecer ao governador Fábio Mitidieri pela sua administração com resultados na saúde, na educação e outras áreas. Não é à toa que tem sido um dos melhores governadores”, destacou o deputado Fábio Reis.

O prefeito de Japoatã, Careca da Samam, também comemorou a chegada dos investimentos. “É uma parceria do município com o Governo do Estado e o deputado Fábio Reis. Essa obra é de grande importância para esse conjunto aqui, que é o conjunto Abando Franco, conhecido como Praça do Massapé, hoje com o nome Antônio José Neto, e está entregue à população dando qualidade de vida ao nosso povo e, com certeza, vai transformar essa comunidade”, disse o prefeito.

Neópolis

A agenda seguiu pelo município de Neópolis, onde o governador inaugurou 30 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica de diversas ruas do município, um investimento de R$ 2.268.900,00. Os serviços foram autorizados durante a edição do programa itinerante ‘Sergipe é aqui’, e hoje se tornam realidade, garantindo mobilidade e segurança para a população.

Para o prefeito de Neópolis, Allysson de Amintas, as melhorias do Governo do Estado no município elevam a autoestima da população. “A pavimentação foi um pedido que nós fizemos ao governador e Fábio Mitidieri prontamente atendeu. A cidade estava destruída e com a ajuda do nosso governador, hoje conseguimos recuperar a nossa cidade para desenvolver mais ainda o nosso turismo”, disse.

“O que nós queremos é que nosso povo tenha qualidade de vida”, destacou Fábio Mitidieri.

Santana do São Francisco

Já em Santana do São Francisco, o governador dialogou com artesãos ceramistas, pesquisadores e empresários e gestores públicos e culturais durante o Primeiro Seminário Estadual de Artesanato em Cerâmica de Sergipe, organizado pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem). A ação busca capacitar e fortalecer o setor artesanal.

O secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles, presente no evento, reforçou a promoção do conhecimento técnico, inovação e valorização econômica e cultural. “Estamos trazendo professores e o programa do artesanato brasileiro para que a gente possa gerar o debate, ouvir os anseios do artesão e o Estado construir a política pública de fortalecimento. Nós já temos a ação de valorização, de abertura de espaços econômicos, de apoio para participação em feiras nacionais e, agora, nós estamos voltando para base, para que a gente crie a estrutura de formação, de aperfeiçoamento para agregar mais valor ao talento do artesão sergipano”, disse o secretário.

Só em 2024, Sergipe contabilizou um expressivo crescimento nas vendas do artesanato sergipano durante os eventos promovidos ou patrocinados pelo Governo de Sergipe. Ao todo, o segmento vendeu, durante o ano, um total de R$ 2.086.316,86, o que representou um aumento de 33,93% em relação ao ano anterior.

“É uma determinação do nosso governo como política pública, que todos os eventos que ocorrem no estado de Sergipe, que tenham apoio ou realização do governo, tenham o artesanato com sua representatividade, porque isso é valorizar a nossa cultura, história, a nossa vida”, pontuou o governador.

Ainda no município de Santana do São Francisco, o governador entregou a sede da 4ª Companhia do Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga). A nova unidade reforçará as ações de policiamento militar no baixo São Francisco.

Mitidieri entregou também a primeira etapa da obra da Orla, onde foram injetados R$ 403.894,45, na urbanização da Orla fluvial e do cais da cidade. Foram feitos o muro de contenção, piso em concreto simples, piso tátil direcional e/ou alerta de concreto coloridos para deficientes visuais, rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, meio-fio, arquibancadas, bancos e escadas em concreto, corrimão duplo galvanizado, instalações elétricas, drenagem e paisagismo.

De acordo com o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto Dantas, os investimentos do executivo estadual continuam com novas etapas da obra. “Já estamos no processo de licitação, já em fase final, das próximas etapas da orla. Na orla, um investimento em torno de dois milhões e trezentos e setecentos mil reais e mais a construção do atracadouro, mais um milhão e trezentos, ou seja, mais quatro milhões de reais que serão investidos pelo Governo do Estado aqui em Santana do São Francisco”, destacou Luiz.

Investimentos no baixo São Francisco

Em janeiro, o governo do Estado entregou, no baixo São Francisco, as rodovias SE-204, no povoado Brejão, em Brejo Grande, e a SE-100, no povoado Piranhas, em Pacatuba. Ao todo, foram investidos R$ 56.825.445,63 nos dois municípios. A estrada de Brejo Grande fica localizada entre os entroncamentos SE-100 e SE-200, com extensão de 6,4 km e teve o investimento de R$ 14.483.203,22. Em Pacatuba, foram entregues os 15 km finais da SE-100, no povoado Piranhas, onde foram injetados R$ 42.342.242,41.

Foto: Reinaldo Moura