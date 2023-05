No Câmara dos Deputados, trabalhadoras domésticas lutam pela aprovação da PEC da Igualdade de Direitos

No Plenário da Câmara dos Deputados do Congresso Nacional, a dirigente da Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE), Quitéria Santos, participou da Sessão Solene em Comemoração ao 27 de Abril, Dia da Trabalhadora Doméstica e 10 anos da Proposta de Emenda Constitucional nº 72/2013, mais conhecida como a PEC da Igualdade de Direitos.

A sessão aconteceu no dia 2 de maio e foi organizada pela deputada federal Benedita da Silva (PT/RJ) contando com a palestra de várias autoridades e da coordenadora-geral da Fenatrad (Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas), Luiza Batista, e do presidente da Contracs-CUT (Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços da CUT), Julimar Roberto.

Para Quitéria Santos, a sessão acendeu a esperança das trabalhadoras domésticas do Brasil que sofrem com o descumprimento de seus direitos trabalhistas duramente conquistados.

“Foi uma Sessão Especial excelente. Esta luta que estava parada desde o golpe contra Dilma agora está caminhando com a companheira e deputada federal Benedita, que foi uma das mulheres que batalhou pela PEC das Domésticas. Conhecemos a sua garra, a sua energia na luta em defesa das trabalhadoras domésticas. Diante do desmonte que teve com a MEI (Micro Empresa Individual) muitos patrões pararam de assinar a Carteira de Trabalho, há o cuidado de rever esta situação do banco de horas e o trabalho intermitente que será discutido junto à ministra da Mulher, com o Ministério Público e defensores da Auditoria Fiscal”, resumiu Quitéria.

De acordo com a dirigente sindical Quitéria, a luta pela formalização das diaristas e pelo aumento da filiação e organização da base junto ao sindicato são temas de destaque para o movimento organizado das trabalhadoras domésticas do Brasil.

Foto assessoria

Por Iracema Corso