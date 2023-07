No Senado, Laércio Oliveira tentará aprovar alterações na Reforma Tributária para que não haja desemprego

O texto da Reforma Tributária foi aprovado na Câmara. Algumas alterações foram feitas em relação ao texto original, mas na avaliação do senador Laércio Oliveira o texto precisa ser modificado para que não haja desemprego.

No Plenário da Câmara, o PL destacou emenda de autoria do senador (que apresentou ainda como deputado) com esse foco, mas ela não foi aprovada. “Como senador, vou continuar lutando por essa alteração”, disse.

Na Câmara, as diferenças de alíquotas do IVA foram projetadas somente para os setores de educação, saúde e transporte público. “Defendo a ampliação dessa medida para todo o setor de serviços por ser o mais empregador, como acontece em todos os países da Europa. Da forma que está, a Reforma promoverá desemprego e informalidade. E sempre defendo nos meus discursos que o melhor programa social é o emprego”, explicou o parlamentar

A Confederação Nacional do Comércio, Serviços e Turismo (CNC) fez um estudo que mostra que a proposta de alíquota do IVA (Imposto sobre Valor Agregado) em 25% pode colocar em risco 3,8 milhões de empregos no setor do comércio e serviços.

“A construção de um consenso nacional em torno da reforma tributária é imprescindível. Quando mais de 75% do setor produtivo aponta preocupações e discordâncias sobre as propostas tributárias apresentadas, é preciso que as lideranças políticas parem para ouvir e refletir. Se isso não acontecer, além do desemprego, não serão apenas nossos empreendedores, que investiram no Brasil, os únicos prejudicados. Os consumidores também irão arcar com parte significativa deste aumento de custos”, observou Laércio.

Foto assessoria

Por Carla Passos