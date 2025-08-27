NO SINDIMED, LINDA BRASIL DIALOGA SOBRE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Nessa terça-feira (26), a deputada estadual Linda Brasil (Psol) participou de uma reunião no Sindicato dos Médicos do Estado de Sergipe (Sindimed), somando-se à construção de estratégias para o enfrentamento da violência contra os profissionais da saúde em Sergipe. A parlamentar destacou a precarização do trabalho e a desinformação como fatores agravantes da situação.

O encontro foi motivado pelo crescente índice de violências registradas nas unidades de saúde contra médicos e demais profissionais da área. De acordo com dados divulgados pelo Sindimed, no Brasil houve um aumento de 68% nos casos de violência ao longo de uma década. Somente em 2024, foram registrados 4.562 casos, entre ameaças, desacatos e lesões corporais. Cerca de 40% dos médicos enfrentam doenças mentais, com maior incidência entre as mulheres. Em Sergipe, 310 boletins de ocorrência foram registrados na última década.

Diante disso, reuniram-se representantes da classe médica e autoridades com o objetivo de dialogar sobre medidas que possam assegurar a proteção dos profissionais e garantir condições adequadas para o desempenho de suas atividades.

“Quero reafirmar minha solidariedade a todas e todos esses trabalhadores que, diariamente, enfrentam a sobrecarga, a falta de condições adequadas de trabalho e ainda se tornam vítimas de agressões e desrespeitos que jamais deveriam existir”, declarou a parlamentar.

De acordo com Linda Brasil, o avanço da privatização das unidades de saúde é um dos fatores que precarizam as condições de trabalho das categorias atuantes na área. “Esse é um modelo que prioriza o lucro, sucateia os serviços, reduz equipes e intensifica os problemas. Não podemos admitir que médicas, médicos e demais profissionais sejam responsabilizados pelas falhas do sistema”, alertou.

Em 20 anos, os serviços públicos de saúde em Sergipe tiveram uma redução de 800 para 400 médicos, entre concursados e pessoas jurídicas. O dado, divulgado pelo Sindimed durante a reunião, contrasta com o crescimento da demanda por atendimento nos equipamentos de saúde.

Além disso, a deputada avaliou que a desinformação e a disseminação de informações falsas, conhecidas popularmente como fake news, estimulam preconceitos, hostilidades e atitudes violentas contra as categorias. “Essas violências não nascem do nada: são consequência direta da negligência do Estado, da ausência de investimentos e da precarização da saúde pública. É preciso que haja investimentos, melhoria das condições de trabalho e conscientização da população para que possamos superar esse grave problema”, frisou.

Foto: Deputada Linda Brasil | Divulgação Ascom

Assessoria de Imprensa