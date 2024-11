NO TCE DE SÃO PAULO, CONSELHEIRA SUSANA AZEVEDO MINISTRA PALESTRA SOBRE IGUALDADE DE GÊNERO

A presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), conselheira Susana Azevedo, compôs o corpo de palestrantes do evento “Meritocracia e Proporcionalidade de Gênero”, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP). O evento ocorreu nesta segunda-feira, 4, no auditório da Corte paulista, e reuniu servidores dos TCs do Brasil e público externo.

O encontro abordou assuntos como a promoção da igualdade de gênero e a sub-representação feminina em posições de liderança no setor público, além de apresentar trajetórias profissionais marcadas pela diversidade, equidade e inclusão.

Durante a sua palestra, a conselheira – que também foi agraciada com a medalha comemorativa dos 100 anos do TCE/SP – apresentou dados sobre a presença feminina frente a cargos de liderança nos TCs país, destacando a disparidade quando relacionados à presença masculina.

“A título de exemplo, devo citar que, atualmente, apenas 14% dos membros dos Tribunais de Contas são mulheres. Isso significa que somos 31 conselheiras, número muito distante dos 200 conselheiros ou ministros que integram os colegiados dos 33 Tribunais de Contas, sejam estaduais, municipais ou da União”, disse.

Susana Azevedo destacou ainda as medidas já implementadas no TCE de Sergipe em prol da equidade de gênero, em sua gestão, como a Cartilha “Lugar de Mulher é onde ela quiser”; a Portaria nº 300/2024; a Nota Recomendatória nº 01/2024; a Rede Integrar – ODS 5 da ONU; e o Observatório “Mapa da Mulher Sergipana”.

“Falando um pouco sobre o nosso trabalho à frente da presidência do TCE de Sergipe, minha primeira medida consistiu na escolha de mulheres para ocuparem a metade dos cargos de direção. Na nossa Corte as mulheres comandam áreas técnicas estratégicas, como a Diretoria Geral, a Diretora de Controle Externo e a Diretoria Jurídica”.

Outras palestras também foram ministradas pela professora da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Gabriela Lotta; pela líder de Diversidade, Equidade e Inclusão, Daniela Sagaz; e pelo Diretor Técnico de Coordenação Estratégica do TCESP, Rafael Lopes Felix.

Um dos pontos altos do evento foi o lançamento de uma resolução que institui medidas de incentivo à meritocracia e à proporcionalidade de gênero em posições de chefia e direção no TCESP.

O encontro atende aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável número 5 e 16, que trata sobre a Igualdade de Gênero e sobre Paz, Justiça e Instituições Eficazes, respectivamente, para a efetivação da Agenda 2030.

Foto: Ascom – TCE/SP

Texto: Luana Maria